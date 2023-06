Lleva años saber cómo es uno, de verdad, y no deja de sorprenderme cómo la gente miente y se miente todos los días. De todas las virtudes que se puedan atesorar, creo que la sinceridad vale doble en este mundo absurdo que vivimos.

Dado el período en el que nos encontramos, plena campaña electoral, puede parecer exótico tocar este tema, pero me temo que no deberíamos exigir a otros aquello de lo que carecemos como individuos y como sociedad.

Las clases más castigadas acaban votando el reflejo de lo que querrían ser en otra vida, no lo que puede favorecerles en esta. Aquellos que tienen un credo, lo pasean, en ocasiones lo imponen, enfervorecidos, sin cumplir, orgullosos, la mayoría de los fundamentos que lo sustentan, y sin por ello perder la energía de exigir al prójimo la misma hipocresía que profesan. A menor escala, profesionales que gritan a los cuatro vientos lo que se debe hacer para no hacerlo nunca. Todos ellos pretenden volver a casa por la noche y que sus hijos les confíen sus secretos, abran sus almas y vomiten su sentir y su experiencia. Que sean sinceros. O quizás no lo deseen y su único objetivo es que aprendan a ser como ellos, almas chaqueteras que surfean los embates con el cartel que toque pero sin cumplir con su identidad, si la tuvieren. Porque, a fuerza de querer parecer, puede que hayan olvidado quiénes eran realmente. Acabamos recurriendo a coaches de medio pelo que insisten en que no pensemos en nada - como si no se hiciera ya -, a la ayuda de ansiolíticos que adormezcan a la bestia, a directores de campaña que les ayuden a decir lo que no quieren de la manera que todos esperan. Fabuloso. Lo es, porque todo deviene una fábula, una fantasía que dirían los jóvenes. Todos acaban siendo lo que no son y los demás pretendemos no querer darnos cuenta para no acabar borrando a tantos y tantos de nuestro entorno laboral, vital y social.

Vemos desfilar a candidatos del futuro combate electoral y gritamos apoyando a tigres o leones para que sean los campeones, sin aplicar un ápice de racionalidad, sin admitir las absolutas tonterías manifestadas, sea quien sea quien las diga

Los ejemplos nos escupen todos los días. Me da igual tocar nuestra vertiente de profesionales, de padres, de ciudadanos. Es agotador cumplir con lo que uno cree en algunos momentos, lo admito, pero cuando uno fracasa en el intento debería ser al menos consciente de haber perdido una batalla. La célebre frase de los hermanos Marx de "estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros" debería seguir haciendo gracia y, sin embargo, ahora parece la divisa generalizada.

No es anecdótico, ni siquiera frustrante. Es la pérdida de parámetros, de límites, de confianza. Sin embargo, vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio (por supuesto, me incluyo) esa que hace que nos tambaleemos cuando la vida no nos viene como nos interesa. O cuando apagamos la luz e intentamos dormir en paz. A los teóricos les gusta hablar de cambio de paradigma. Qué bonitas son las palabras, caramba. Nos ayudan a crear un halo de intelectualidad en lo que es, sencillamente, una pérdida de papeles.

Tiendo a hablar de la educación, mundo en el que habito, pero hay que admitir que es un reflejo vivo de la sociedad, incluso sin tener medios para resolver los problemas que de ella derivan. Difícil sería cuando somos parte fundamental del problema. Si los alumnos no consiguen sus objetivos, cambiamos las condiciones del juego para que lo parezca, aunque sea solo sobre el papel. Cambiamos leyes y metodologías a la velocidad de la luz, sin importarnos, nunca, las bases ciertas del conocimiento y la educación. Intentar formar individuos con principios en un mundo que carece de ellos, en instituciones caducas de modernos carteles, se hace verdaderamente milagroso. Aún más cuando pretendemos, una vez más el dichoso verbo, que los problemas derivan de que los jóvenes viven en un entorno que no comprendemos, al igual que les pasa a muchos políticos con sus eventuales votantes, y, desde nuestra perspectiva, intentamos crear modelos que son ya marchitos de nacimiento, porque los días corren veloces. Trabajar con personas es frustrante en la misma medida que maravilloso, en tanto y cuanto nos despojemos de todas las etiquetas y modas y acudamos a las bases de nuestro funcionamiento. La raíz de todo.

Todavía seguimos organizando bodas cuando sabemos que lo que había que celebrar se acabó, buscando amores de telenovela que no existen y votando para evitar que existan las ayudas que pides para poder seguir subsistiendo. Tomando decisiones como si se tratara de una partida de Los Sims. ¿De verdad? Y luego hablan de metaverso. Metaverso somos nosotros.

Sin embargo, nos da igual. Vemos desfilar a candidatos del futuro combate electoral y gritamos apoyando a tigres o leones para que sean los campeones, sin aplicar un ápice de racionalidad, sin admitir las absolutas tonterías manifestadas, sea quien sea quien las diga. Vemos a Trump al otro lado del charco y nos parece graciosa su tez naranja y su pertinaz ignorancia, y no vemos que nosotros tenemos lo nuestro, usando los mismos métodos que compramos con altivez hispana. Quizás acabemos asumiendo que "llevamos muy al extremo la salud pública". Se está formando el caldo de cultivo perfecto para que se acabe produciendo esa estampa que nos pueda avergonzar en un futuro, para acabar diciendo que celebramos, una vez más, la fiesta de la democracia, y que, por cierto, aún pillará a algunos discutiendo sobre el sexo de los ángeles, pese a ser ateos.

Diremos algunos entonces que la vida es injusta, que falta pedagogía y tantos otros tópicos de bajo pelo y alta caspa. Nos levantaremos y seguiremos nuestra vida. O la de otro, que no nos debiera caer tan bien.