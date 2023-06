La gestora de los Cubicularios: la ley del “Trágala”

Algo así como al principio del pasado mes de septiembre, nos enterábamos por la prensa de que el Presidente de la Cofradía, don Javier García-Faria, había sido sustituido de su cargo por unas presuntas irregularidades en cuanto al plazo de presentación de los nuevos Estatutos. Al momento, se presentaba una gestora la cual, al terminar la creación de un nuevo texto normativo, se disolvería para convocar elecciones.

A partir de ese momento, ha sido continuo el escarnio público hacia su persona y yo me pregunto: ¿es que el Presidente sustituido ha cometido algún asesinato? ¿Algún sacrilegio? ¿Ha profanado el Templo? ¿Acaso ha prevaricado? ¿Qué falta tan grave ha cometido para que su buen nombre y prestigio estén en boca de todos como el del bandolero más perseguido por la Justicia?

Pues bien, los Estatutos fueron aprobados hace ya tiempo sin el conocimiento del resto de Damas y Caballeros Cubicularios y la existencia de la gestora ha sido prorrogada de nuevo, sin que nadie sepa el motivo real y, por supuesto, sin que nadie convoque las tan ansiadas elecciones.

Para la procesión del Corpus en Toledo, solicité permiso para poder acudir con mi hija, recién celebrada su Primera Comunión. Es tradición toledana que los niños, familiares de miembros de las Cofradías, procesionen con ellos al lado del estandarte.

Pues bien, el permiso me fue denegado porque no figuraba nada al respecto en los artículos del nuevo Estatuto. Tampoco he encontrado yo, en ningún lugar del mismo, que los cofrades puedan acudir con “amigas” y otras personas no pertenecientes a la Cofradía, a los actos de representación, incluidos aquellos con la presencia de S.M. el Rey.

Por último, en los estatutos se dice claramente que sólo se permite ser miembro a los zamoranos y el único teléfono de contacto es un fijo de Madrid.

Pues eso: la ley del “Trágala”.

María del Mar Doval Trueba