179 extraordinarios años

En todos y cada uno de esos años está plasmada la historia de la Guardia Civil. El jueves, celebraban este importante aniversario en el Paraninfo del Colegio Universitario cumpliendo con lo que ya es una tradición en el que constituye un día feliz para los 700 agentes que trabajan en la capital y provincia, de los que 70 son mujeres. 35 años ya de su incorporación al Cuerpo. Día de recuerdos, de reconocimientos, de condecoraciones, de emociones que están a flor de piel. Un día entrañable, de principio a fin, porque a todo lo vivido se sumó la comida homenaje de despedida al comandante Javier Miranda López que seguirá desempeñando su impagable labor en Valladolid.

No puedo estar más de acuerdo con el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco García, cuando reconoce “la labor inconmensurable” de todos los agentes que prestan servicio en Zamora, a lo que, en su entrañable discurso, añadió todos y cada uno de los valores que atesora la Guardia Civil. Me encanta que se dé visibilidad al trabajo que realizan los miembros del Instituto Armado, sobre todo en la provincia, siempre con ese espíritu de compromiso que se mantiene inalterable los 365 días del año, a cualquier hora del día o de la noche. Sólo la Guardia Civil llega donde nadie llega.

Me encanta y no puedo dejar de reconocerlo, la campechanía, la cercanía y la sencillez de las que hace gala, porque es su forma de ser, del Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, Héctor David Pulido García, cuyas palabras no dejan a nadie indiferente, no me canso de repetirlo, porque además tienen esa gracia con la que Dios toca a todos los andaluces. Da gloria escucharle. Qué fácil lo hace todo, sin perder la sonrisa que ilumina sus palabras.

En los Decretos Fundacionales de la Guardia Civil, que tan magníficamente leyó Santiago Pilo, se recoge, desde su origen, la brillante historia de la Guardia Civil, que nada ni nadie ha logrado empañar. Son contundentes y necesarias las razones que llevaron a la Fundación del Cuerpo, sin duda un Cuerpo 10, y que hay que buscar en la Gaceta del día 27 de enero de 1844. Me gustaría contar con suficiente espacio para desarrollar todos esos datos que no son otra cosa que la historia misma del Benemérito Instituto.

Donde hay un uniforme de la Guardia Civil, hay seguridad y la certeza de un servicio a la sociedad hecho a conciencia. No me extraña que el reconocimiento alcanzado a día de hoy tenga carácter internacional. La buena fama de la Guardia Civil hace muchos años que traspasó fronteras. Felicidades y salud para seguir en la brecha.