"De un tiempo a esta parte" parece que las encíclicas (tan numerosas, tan certeras, tan pegadas a la realidad de su tiempo, como al actual, y que, en gran medida) siguen teniendo plena vigencia para conocer, analizar, diagnosticar y tratar desde el punto más humano posible la problemática que, en todo momento, presenta la realidad social y económica; no existieran, no tuvieran interés en los tiempos presentes, lo que es totalmente erróneo, al estar inspiradas, basadas, en cuestiones humanas intemporales. Por ello, la necesidad, para quienes tienen responsabilidades, especialmente, en los ámbito económico-empresariales, de conocerlas para que se observen por su oportunidad y conveniencia para el interés general. Y, además, para contribuir al objetivo de quienes conforman las unidades productivas de sus respectivas decisiones, bien entendido de que no es su pretensión ser un manual de relaciones laborales, pero sí coadyuvar a su inspiración lo más humana posible.

Y hoy es facilísimo para quienes tengan un mínimo de conciencia de sus obligaciones, responsabilidades y cumplimiento subsiguiente de sus competencias, respecto a ellos mismos y hacía los demás, especialmente para los católicos, y si cabe, a los que "van tan encorbataos a misa de 1 los domingos y demás fiestas de guardar", el conocimiento, de la doctrina social de la Iglesia católica y "sin gastarse un euro", pues en https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html, está disponible; a la que aludía el domingo día 4 de Junio, en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, página "Religión", se puede acceder al conocimiento de los textos que la configuran. Y es que los creyentes deben "pisar tierra", ser consecuentes en la vida real de lo que "manifiestan por las calles", o cuando exteriorizan, también, la observancia de la liturgia, de los sacramentos, etc. Ello para evitar ser motivo de escándalo, de "sepulcros blanqueados"…; y sí ser conscientes de que son "hermanos" de quienes le rodean, tratan, dirigen, gestionan, compensan, tienen ascendencia o se relacionan. Es decir, a todos, pues todos tenemos vínculos de todo tipo con los demás con independencia de las creencias de todo tipo y naturaleza que se puedan tener, pues están orientadas a la consecución de la justicia, de la equidad, de la responsabilidad, en suma, del bienestar de todos. También recuerdo, para los estudiosos de las enseñanzas sociales de la Iglesia católica, la posibilidad de cursar el Máster Universitario en Doctrina Social dela Iglesia Católica https://estudios.fpablovi.org/postgrado, "impartido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología como fruto de la colaboración entre la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI". De los "Derechos Humanos", del "Principio del Bien Común", "del Destino Universal de los Bienes", del "Principio de Subsidiaridad", de "la Participación", del "Principio de Solidaridad", "de los Valores Fundamentales de la Vida Social", "de la Vida de la Caridad", configuran "Los Principios de la Doctrina Social de la Iglesia", extensibles, aplicables, a cualesquiera colectivos humanos. Eduviges Bragado Calleja (Pinilla de Toro)