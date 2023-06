Como en aquella deliciosa canción de Doris Day y adaptando ligeramente su título a las circunstancias, sólo el tiempo nos dirá quién será será el próximo presidente de la Diputación. Debo decir y digo y que el dedo índice de la mayoría ciudadana apunta en una sola dirección: José María Barrios, presidente del PP provincial. Descartado Chuchi que aseguró que si perdía, como así ha sido, se mantendría en el Ayuntamiento como oposición constructiva y eficaz al alcalde Guarido, ya va siendo hora, y despejada cualquier incógnita, sólo el nombre de Barrios permanece en boca de todos.

Es verdad que la política tiene sus rarezas e inverosimilitudes y que puede pasar cualquier cosa. Además, ahora, lo difícil es contentar a todos los tocados por la confianza de los electores, para formar el Pleno Provincial. Todos quieren estar entre los elegidos. Habrá mucho cabreado, al final, aunque lo disimulen. Conocemos ya algunos nombres que, sí o sí, formarán parte de los tocados de gracia, con sus áreas, sus dineros, sus decisiones y sus cosas. No creo que sea necesario recordarles que también ellos gobiernan para todos. Y que las filias y las fobias tienen que dejarlas en sus domicilios respectivos cuando emprendan el camino de la institución provincial.

El PP va a gobernar en solitario durante los próximos cuatro años. Bueno para ellos y a lo mejor, no tanto, no ya para la propia institución, sino para los ciudadanos de la provincia. El color de cada quién es determinante. No debería ser así, pero es. Personalmente, José María Barrios me parece hombre sosegado, dialogante, sereno que transmite cierta confianza. Pero todo eso y la capacidad de gestión se dilucidarán de forma rápida, una vez que empiecen a gobernar. Tengo para mí que los zamoranos no van a tolerar ni a perdonar ciertas actitudes. No hay que olvidar que, en cierta medida, se ha votado en clave nacional.

Sorprende que los populares barajen siempre los mismos nombres para distintas tareas, como si escasearan de activo humano. Poca savia nueva corre por el tronco común. Ante sí tienen un reto-trampa que Sánchez cocinó con ayuda de sus más próximos en los fogones de Moncloa. Será responsabilidad de los ciudadanos estar a punto para votar. Servidora votará de forma presencial. Pero, ahora, estoy a la expectativa de ver qué ocurre con la formación del pleno en la diputación.

No en vano es la joya de la corona para los políticos zamoranos, con permiso del Congreso y el Senado que también hay que repartirse. Todo se andará. Las distintas incógnitas están a punto de despejarse.