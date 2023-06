Se ha vuelto a suscitar el debate sobre el racismo en España y no solo en los campos de fútbol, y en honor a la verdad aunque nos pese, el racismo existe, pero no solo en este pais, sino en todo el mundo y a nivel general en cada ser humano desde que el mundo es mundo y no hace falta echar la vista al pasado, ya que en todas las razas e incluso en las diversas etnias surgidas dentro de las mismas razas se viene produciendo y de ahí muchos conflictos bélicos, al margen de disputas de territorios y diferencias personales. Lo propios seres de raza blanca marginan a los de raza negra, y viceversa lo mismo que sucede entre los orientales, y como digo en la diversidad surgida entre las propias razas o pueblos que se disputan la supremacía racial.

El mal está en quienes no se lo guardan y sacan al exterior sus ideales agresivos y disconformidad dando lugar a un racismo al que hay que frenar, aunque se complicado Esto lo vemos en Europa, en América, África y en todos los continentes y rincones del planeta; el tema está en que cada uno es muy libre de pensar e incluso opinar hacia el otro ser, pero sin expresarse violentamente contra el mismo mediante insultos o agresiones, es decir se guarda para si mismo su “racismo” sin sacarlo a relucir y de alguna forma se respeta al contrario. Eso lo hemos podido incluso comprobar en el terrorismo, que es otra forma de racismo al atacar al que no piensa o se siente igual; la diferencia y el mal está en quienes no se lo guardan y sacan al exterior sus ideales agresivos y disconformidad dando lugar a un racismo al que hay que frenar, aunque se complicado. Cuántos países ahora mismo están en guerra declarada por esa causa al no admitir al vecino, al colono, al emigrante, al ser de otro continente y raza o religión. Lo que está claro es que existe mucha hipocresía y no queremos admitir lo que a la vista está, creyéndonos mejor que los demás, en resumen el racismo existe, ha existido y existirá en la humanidad. Ángel Santamaría Castro