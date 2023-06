Una semana muy especial

¿Quién no ha tenido alguna semana muy especial en su vida? Incluso un día o unas horas. Da igual. Todas y todos podemos sacar a relucir alguno de esos momentos tan exclusivos que, por los motivos que sean, parece que se ponen de acuerdo para visitarte. También existen los otros, aquellos que te amargan el día y que te dejan huellas muy difíciles de borrar. Pero hoy toca hablar de los primeros y celebrar que en muchas más ocasiones de las que pensamos también nos toca la lotería de las buenas noticias, de las compañías de lujo, de las conversaciones espectaculares, del reencuentro con quien en algún momento de la vida compartiste algo muy especial, etc. Seguro que usted puede poner alguno o muchísimos ejemplos de cada una de las categorías enumeradas. Yo también. Y eso es lo que me ha sucedido durante los últimos siete días, que se han ido encadenando una retahíla de sucesos, vivencias y circunstancias que han convertido esta semana en un hito muy especial. Y estoy tan emocionado por ello que casi no me lo creo.

Por ejemplo, cómo no iba a estarlo cuando el martes, en la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en Madrid, escucho, en vivo y en directo, a los Chicos del Coro; cómo no iba a estarlo cuando, en ese mismo acto, comparto foto con Su Majestad la Reina, Leticia Ortiz; cómo no iba a estarlo cuando por la tarde, en la inauguración de la semana de mayores de Cruz Roja en Zamora, me encuentro en un ambiente donde la experiencia y las ganas de seguir aprendiendo se convierten en un acicate para seguir adelante; cómo no iba a estarlo cuando el miércoles vuelvo a compartir el tiempo con un nutrido grupo de personas que han participado en el programa de la UNED Senior, donde he impartido varios talleres sobre la vida cotidiana; cómo no iba a estarlo cuando el jueves vuelvo a tomar posesión como presidente de Cruz Roja en Zamora y, como era de esperar, comparto el tiempo con tantas y tan buenas personas; cómo no iba a estarlo cuando el viernes vivo el emocionante homenaje a José Lorenzo en el Museo Etnográfico, y cómo no iba a estarlo cuando ayer recupero el contacto con una quinta a la que había perdido la pista hace muchos años.

Ya ven con qué poquitas cosas alguien puede alcanzar la felicidad. Porque aunque suene a risa y piensen que hoy estoy más para allá que para acá, todas esas escenas que he relatado han aportado un plus de alegría, ventura, dicha y bienestar que raya con esa palabra de la que tanto se habla y que supuestamente es tan difícil de definir: felicidad. Y no hay que complicarse mucho la vida tratando de encontrarla por ahí, en las calles, en las plazas públicas o en los escenarios más recónditos. No, esa palabra mágica y sus consecuencias aparecen de bruces, cuando menos se espera. Y lo más importante es que el poso que dejan es lo que hace que sigamos adelante y que, por consiguiente, la vida merezca la pena ser vivida. Pero mucho ojo, que, como decía al inicio, también existen esos momentos de pena, amargura, desconsuelo, angustia y pesadumbre. De ellos también podemos y debemos aprender. Porque todos, tantos los buenos como los manifiestamente mejorables, son una escuela de aprendizaje.