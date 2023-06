Quejas ante las abstenciones

Conocidos los resultados de las recientes elecciones, donde el gobierno actual ha sido duramente castigado entendiendo que era lo esperado por merecido observamos que los diversos partidos políticos de uno y otro lado, siguen en el limbo ya que no solo se extrañan de sus resultados, por supuesto los que han cedido protagonismo, sino de la abstención tan grande que ha habido entre los ciudadanos. Cuándo reconocerán que mayormente la población pasa de ellos por sus continuos errores y disparates, por el aumento de la corrupción en sus filas, por su ego personal y porque no siempre piensan en lo mejor para cada uno de los españoles y con ello de la propia nación; que siguen sirviéndose de las personas y no sirviendo a estas como es su obligación y cometido. Son ignorantes o se lo hacen, hasta dan lástima.

Al margen de todo esto, parece ser que el presidente Sánchez quiere morir matando ya que su adelanto electoral va dirigido a perjudicar a los posibles votantes dada la fecha señalada y los plazos que se contemplan para el voto por correo o sea que hasta en la derrota son perjudiciales. Váyanse señores, no vuelvan ni molesten más. Ángel Santamaría