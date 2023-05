Por qué la llaman jornada de reflexión

Nunca lo he entendido. No sé qué hay que reflexionar la víspera de la jornada electoral. Se reflexiona mucho antes de entrar en campaña y si se ha metido la pata se reflexiona después, eso sí, mesándose el cabello por el error. Hay que tener en cuenta que los españoles somos la más importante oficina de colocación con la que cuenta España.

Durante cuatro años, colocamos a un montonazo de señoras y señores, muchos de los cuales van a lo que van, unos a trincar, otros a trabajar en serio, muchos a vegetar, alguna que otra por el estatus para así poder asistir a los actos oficiales con vitola de tal y en el caso de las mujeres, a la derecha fundamentalmente, para colocarse la peineta y la mantilla en las procesiones, representándose a sí mismas aunque digan que a la institución. Eso es así.

La jornada de reflexión, en Zamora, sirvió para una cosa, para que medio Zamora y no hablo solo de la capital, también de Toro y otros pueblos del alfoz, viajaran a visitar el concurrido "Río Shopping"

La jornada de reflexión, en Zamora, sirvió para una cosa, para que medio Zamora y no hablo solo de la capital, también de Toro y otros pueblos del alfoz, viajaran a la provincia de Valladolid, eso los que no se han ido al Rocío, para visitar el concurrido "Río Shopping". ¿Por qué? Pues porque en su interior se ubica la afamada firma sueca Ikea. La de dinero zamorano que pierde el ya inexistente comercio tradicional y que gana, la que siempre gana, Valladolid.

Para eso sirvió la pasada jornada de reflexión. Algunas personas se inflaron a comprar y no sé hasta qué punto van a volver al lugar donde nada hay barato, muy por el contrario. Lo digo porque muchos de los productos con etiqueta Ikea, están fabricados en China. En nuestra capital han ido desapareciendo los bazares chinos como aparecieron, en silencio, sin hacer ruido, sin anunciarse. Deben quedar uno o dos, no más. Son muchos los consumidores que al comprobar el origen de lo comprado, que no es Suecia, sino la China de Xi Jinping, han dicho que para eso, compran en el chino que queda y se ahorran la gasolina.

La jornada de reflexión sirve para cualquier cosa, por ejemplo ir de compras, menos para reflexionar. Encima, hoy es festivo en Zamora y el personal está de romería. A los zamoranos nos encanta ser en la vida romeros. Creo que deberían suprimir la susodicha jornada o darle otro nombre porque reflexionar, lo que se dice reflexionar, no lo hacen ni los propios candidatos.