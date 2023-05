Balón, pelota, bola

-¿Jugamos al balón?

-¡Vale! A mí, me gusta mucho el fútbol.

-Yo juego a veces con la pelota que me han comprado por mi cumple.

-Bueno. Da igual. A veces es más fácil jugar con la pelota.

-Sí, el balón es más duro.

Me llegan emocionantes recuerdos de mi infancia, muchas conversaciones como ésta. Mis amigos y yo haciendo un equipo para jugar al fútbol. Entre todos teníamos un balón para jugar. Nunca jugamos al fútbol con una «bola». Me imagino que los periodistas deportivos también jugarían de niños al fútbol con un balón. Creo que los niños de hoy juegan también al balón, es decir, al fútbol con un balón.

Teníamos también pelotas. Las había de diversas clases y tamaños. Algunas eran tan grandes como un balón y las usábamos también para jugar al fútbol, otras eran un poco más pequeñas. Teníamos pelotas para jugar al frontón, no sé si hoy se juega al frontón con una pelota. Lo que sí sé es que jugábamos al tenis con una pelota y ahora se juega con una bola, al menos cuando escucho y veo un partido en la televisión.

No sé exactamente por qué se han eliminado del vocabulario deportivo español palabras tan bonitas y tan nuestras como balón y pelota para sustituirlas por la palabra bola.

Una bola no es un balón ni una pelota. Podemos mirar el diccionario y sobre todo el uso tradicional y común entre los hablantes de la lengua española. Una bola suele ser más pequeña que una pelota y que un balón y, sobre todo, es dura, como las bolas de billar de siempre. Algunas son tan pequeñas que las llamamos canicas y otras son dulces y nos las comemos.

Me pregunto qué puede haber sucedido para que en amplios sectores de los campos deportivos hayan desaparecido las palabras «balón» y «pelota».

A algunos les he preguntado por qué no utilizan la palabra balón o pelota y se encogen de hombros sin saber qué responderme. Me quedo cavilando: ¿Será porque lo han escuchado y queda mejor hacer lo que hacen otros?

Pueden ser diversos los factores que nos han conducido a la sustitución de las palabras balón y pelota por la palabra bola. Uno de ellos podría ser la influencia del idioma inglés en el que balón se dice ball, y de bol hemos pasado a bola. Pienso que esta costumbre nos ha llegado de América, comenzando por la América de habla hispana y se ha extendido a todos los hispanohablantes.

Me llama la atención y no me sentí muy a gusto, cuando asisto a un entrenamiento o a un partido de fútbol de mi nieto y escucho a los entrenadores hablar de bola y no de balón.

-Chico, dale a la bola.

-Fulanita, agarra la bola.

Algunos entrenadores, as, me dicen que utilizan bola, no por influencia de la palabra ball del inglés, sino, porque la palabra bola viene del latín, de bulla. Es cierto que bulla significa bola, pero no veo razones para que la palabra bola elimine el uso de nuestras palabras balón y pelota. ¡Qué quieren que les diga! Sin más comentarios.

Con estas palabras deseo reivindicar el uso de los términos balón y pelota en lugar de bola, (¿no les suena raro, extraño, escuchar esta palabra en lugar de balón y pelota?) por lo que envío este escrito a quienes puedan tener poder de hacerlo y, sobre todo, el valor de reclamar lo que es nuestro y es tan precioso. No perdamos ni echemos en el olvido nuestras palabras del español por otras que nos suenan ajenas y no tienen el mismo significado por más que quieran imponerlo.

Periodistas, comentadores deportivos, os invito a tener personalidad y a no dejaros llevar por la corriente y, en ocasiones, por una corriente de ignorancia.

(*) Antropólogo