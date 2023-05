Si es verdad que las redes sociales "son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes y a través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos", entonces, ¿por qué las redes se convierten tantas veces en un basurero de infundios, insultos, descalificaciones y cosas peores? Otra vez las redes han retratado a un impresentable que utiliza Twitter para insultar y provocar. Lo peor que se puede hacer es entrar en la provocación. No obstante hay que pararle los pies.

Hablar de Twitter y de un impresentable es hacerlo directamente de Guillermo Toledo, Willy el eterno descontento, que ha vuelto a las andadas. Esta vez para arremeter, con esa inquina que siempre demuestra hacia los uniformes, contra el capitán Pérez Carmona, piloto del F-18, siniestrado en Zaragoza donde participaba en una exhibición. Afortunadamente, el capitán Carmona pudo eyectarse y su vida no corre peligro. Las redes sociales han publicado imágenes del siniestro en las que se puede ver al avión cayendo en picado, sin control alguno, chocando contra el suelo y provocando una enorme bola de fuego, a la vez que se ve al piloto eyectarse.

Las redes también deberían ser una fuente de información fidedigna. Pero, hete aquí, que va el impresentable y suelta el veneno que lleva dentro en lo que se me antoja, y no estoy muy errada, odio

Hasta ahí todo dentro de la más absoluta normalidad. Las redes también deberían ser una fuente de información fidedigna. Pero, hete aquí, que va el impresentable y suelta el veneno que lleva dentro en lo que se me antoja, y no estoy muy errada, odio. "No me la puede sudar más", soltó en redes sin venir a cuento y sin que nadie pidiera su opinión que vale menos que nada. Además, se regodeó, como siempre suele hacer, diciendo: "De haber muerto, sería lo que los civiles llamamos gajes del oficio". A los imbéciles de solemnidad, en base a su imbecilidad, estoy segura de que también les ocurren accidentes que podemos calificar de gajes del oficio. Nadie en su sano juicio de un imbécil como este haría comentario chusco alguno y se alegraría de cualquier mal que pudiera ocurrirle.

Como española, sólo puedo decir que lamento el accidente ocurrido al caza F-18 del Ala 15, con base en Zaragoza, y alegrarme de que su piloto pudiera salvar la vida. Porque ellos, nuestros militares, mal que pese a todos los que les pesa España, "son servidores públicos, ciudadanos que renuncian a algunos derechos constitucionales para estar al servicio de los ciudadanos que actúan a las órdenes del Gobierno a través de la autoridad del ministro de Defensa. Y porque no sólo tienen cabida en una sociedad democrática, sino que constituyen la garantía y esencia para su existencia".