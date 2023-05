Sí, ocurra lo que ocurra el próximo día 28, esta campaña, estas elecciones marcan un antes y un después. Es la campaña, son las elecciones de los partidos que nacen con vocación de defender, única y exclusivamente, los intereses de Zamora y de los zamoranos. Los partidos con vitola netamente zamorana han irrumpido con fuerza, hasta el punto de haberse convertido en el enemigo a batir por los grandes cuya maquinaria pretende engullirlo todo, incluso la intención de los votantes, para seguir manteniendo el culo pegado al poder.

Los ciudadanos no somos tontos. Sabemos que el pez grande se come al pez chico. Pero también sabemos que no hay contrincante pequeño cuando se tienen ganas de luchar y de trabajar por el interés común de todos los zamoranos, sin estar sujetos a consignas procedentes de Madrid o en nuestro caso también de Valladolid. Los zamoranos queremos que el nombre de Zamora suene alto y claro, sin tibiezas, sin las medias tintas acostumbradas, sin apocamiento alguno, sin absurdas modestias, como si fuéramos los parientes pobres del resto de Castilla y León. Hasta aquí hemos llegado y de aquí no debemos pasar.

Los políticos prepotentes que parecen querer devorarlo todo con una soberbia que ya no se lleva, que se castiga, con razón, no tienen lugar en esta campaña. Estoy harta de esos políticos de “o estás conmigo o estás en mi contra”, gente que no disimula su desprecio mostrando una aparente indiferencia. Esta campaña estoy viendo muchas cosas que pasan por actitudes personales y que me están haciendo reflexionar sobre el nulo valor de quienes ni categoría humana, ni categoría política tienen para defender y representar a los zamoranos. Porque hay políticos que no nos representan, ni nos representarán nunca. Porque van a lo suyo que no es lo nuestro.

Donde hay soberbia siempre hay ignorancia, con la particularidad de que la soberbia es una discapacidad que suele afectar a la gente mediocre. Hay que tratar de convencer desde la sencillez y la humildad, sacando músculo solo para seguir trabajando, para seguir batallando por lo que en verdad nos importa: la Zamora que se nos cae a pedazos, la Zamora que algunos venden, como se ha hecho desde cierto pseudopartido por parte de quien lo lideraba, por un plato de lentejas.

Me quedo con la gente sencilla, me quedo con la gente humilde, me quedo con los honestos, todavía los hay, me quedo con los que llegan para poner orden en el desorden, me quedo con los que reparten sonrisas, me quedo con la gente luminosa que se puede encontrar en los pequeños partidos con sabor a la mejor Zamora.