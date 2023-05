Mucha exposición y poco debate

¿Qué demonios tiene que ver Bildu con las elecciones para alcalde de la ciudad de Zamora? Pero como lo de obedecer a los superiores del partido es un hecho que tienen asumido los que aspiran a algo dentro del aparato, pues lo soltó de manera estentórea el aspirante del PP a ocupar la Casa de las Panaderas cuando hizo mención a Bildu sin venir al caso. Una pena que se mezclase el terrorismo con la regulación del tráfico urbano, o con la retirada de las basuras. Ocurrió en el debate organizado por este periódico en el Teatro Ramos Carrión en el que fueron invitados cuatro partidos IU, PP, PSOE y Zamora Sí. Pudo ser seguido también en directo desde la web que a ese fin habilitó LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Quienes lo siguieron habrán podido sacar sus propias conclusiones. Elegir a uno de los candidatos, en base a lo que dijeron, no parece tarea fácil, porque hablaron mucho, pero apenas hubo debate. El candidato del PP no fue muy original que digamos, pues lo de proponer el edificio del Consejo Consultivo para Museo de Baltasar Lobo, fue un brindis al sol, pues parece algo tan irrealizable como que la general Motors se instale en Zamora. Quizás por falta de tiempo no llegó a decir lo de instaurar un departamento para la atención al ciudadano, algo que ya llegó a hacer uno de los anteriores alcaldes, precisamente de su partido, y que de nada sirvió, aunque pusiera al frente del mismo a un magnífico pelotari que escuchaba pacientemente las quejas de los vecinos. Y es que de los expedientes que se le entregaban nunca más se supo. Aquello fue más bien un muro de Berlín, para evitarle trabajo al alcalde.

Todos afirmaron que no se subirían el sueldo si accedían al poder, cosa que no está mal desde el punto de vista de dar ejemplo en época de crisis, pero que apenas tiene incidencia en el presupuesto municipal

Entre los antecedentes de ese partido figuran luces y sombras. Para ello hay que retrotraerse a la época del alcalde Francisco Vázquez, ya que la alcaldesa Valdeón pasó por Zamora sin pena ni gloria, puesto que nada hizo. Vázquez inició la operación de dejar al descubierto las murallas; también el acceso al río desde Olivares hasta Ifeza. Además, trajo Las Edades del Hombre y la Europeade. Tuvo el desacierto de comprar, a última hora, unos locales que sirvieran para ampliación del ayuntamiento a un precio muy inflado, de cuyo vendedor llegó a decirse que tenía cierta relación con la trama Gürtel. Tal esperpento costó cinco millones de euros, de los de entonces, a los zamoranos, para poder deshacer la operación.

El representante del PSOE, quizás debido a la osadía que da la juventud, rompió la monotonía del debate aplicando técnicas sacadas de un master de comunicación verbal, pero pronunciadas como un actor en las primeras representaciones de una función, o sea, con poca convicción. A su favor, decir que fue la única fuerza que aseguró tener la solución a las pintadas y el desaseo general de la ciudad. También contó, al menos para los de más edad, con el grato recuerdo que dejó Andrés Luis Calvo, único alcalde socialista en democracia. Nada le ha ayudado la visita de la ministra de Defensa, que le ha dado el abrazo del oso al decir que “sería osado” dar una fecha para el proyecto de Monte la Reina cuando, en realidad, es una tomadura de pelo no decirlo.

El líder, y por el momento, única cabeza visible de Zamora Sí transmitió seguridad en aquello que decía, dejando ciertos tintes emprendedores, y contó con la experiencia que da el mandato de una institución como la Diputación Provincial. Incidió en el éxito de la feria mundial del queso (Fromago) que organizó él mismo. Nada dijo del fiasco de la biorrefinería de Barcial del Barco, cuyos terrenos comprados en su día, también por él, solo cuentan con un cartel para hacerse las fotos.

El líder de IU, transmitió serenidad. Habló de muchos proyectos que, en gran parte, no solo no se han ejecutado, sino que incluso no se han consolidado. Dejar que todo siga igual sin esperar cambios, es lo que inspira. También la seguridad de contar con un gestor honrado, uno de sus puntos fuertes, y el no asumir un ápice de riesgo.

En general, mucha exposición y poco debate, donde todos afirmaron que no se subirían el sueldo si accedían al poder, cosa que no está mal desde el punto de vista de dar ejemplo en época de crisis, pero que apenas tiene incidencia en el presupuesto municipal, ya que son los resultados de la gestión quienes indican si la elección ha sido o no acertada, como apuntó el representante de Zamora Sí.

Una coalición IU-PSOE para los más próximos a la izquierda o una Zamora Sí-PSOE para los más a la derecha, no sería algo impensable. La experiencia de uno u otro gestor, bien de IU o de Zamora Sí, unida al empuje que da la juventud del candidato socialista podrían ser tándems a tener en cuenta, ,

De las otras cinco fuerzas políticas Podemos, Vox, UPL, Prepal y Futuro, que también se presentan a las elecciones, nunca más se supo.