Como él mismo desea, Rafa merece otro adiós

El anuncio de Rafael Nadal sobre su no participación en el próximo Roland Garros y su más que posible retirada del tenis profesional en 2024, a nadie que sepa de qué va el deporte de élite debe haber pillado por sorpresa (entendiendo como deporte de élite el que practican quienes tienen como objetivo prepararse al máximo para tratar de alcanzar los mejores resultados en las competiciones profesionales del más alto nivel), pues, dado el calvario de lesiones que lleva padeciendo desde "ni se sabe cuándo", quienes más y quienes menos, todos estábamos presintiendo que sus continuas dolencias físicas harían que su adiós a las pistas de tenis se pudiera producir de esa forma que nadie quiere que acontezca.

A mi juicio, cuando se ha sido todo lo que ha sido Rafa, más vale una retirada a tiempo, es decir, poder decir adiós desde lo más alto, que un suplicio final que pueda ser difícil de soportar.

Hace exactamente un año, cuando Nadal cayó derrotado en el máster 1000 de Roma por Shapovalov, después de haber peleado hasta la extenuación en el tercer y definitivo set, ya me atreví a pedirle, a través de este mismo medio, que lo dejara: "Rafa, no sigas, verte sufrir me duele", dije.

Recuerdo que, tras ser testigo a través de la televisión de sus gestos de dolor (gestos que le he visto mostrar en directo en muchas ocasiones, porque he tenido la fortuna de poderle seguir de manera presencial durante muchos años), llamé a su tío Toni, con el que me une una buena amistad, y le pregunté: ¿a qué espera Rafa para decir adiós? Toni me contestó: "Va a intentar recuperarse para ver si puede competir en Roland Garros"…

Y como no solo se recuperó para poder competir, sino que lo hizo a un nivel altísimo y logró alcanzar su decimocuarto título en París, pues de pensar en la retirada, nada de nada… Rafa siguió intentando sumar títulos de Gran Slam, pero no pudo, y sus últimos esfuerzos, a día de hoy, siguen pasándole factura.

La rueda de prensa que ofreció el pasado jueves, a las 16:00 hs, en la academia de tenis que tiene en Manacor, el mejor deportista español de todos los tiempos y, sin ningún género de dudas, mejor tenista sobre tierra batida de la historia, fue una muestra más de la sencillez y honorabilidad que siempre han distinguido a Nadal. Durante la misma, Rafa dejó claro que tiene que dar descanso a su cuerpo porque, aunque lo ha intentado con distintos tratamientos, su recuperación para la temporada de tierra no ha sido posible; por eso, dijo: "Ahora, escuchando a mi cuerpo, debo dejar que sea mi cabeza la que marque los tiempos, y, en consecuencia, toca descansar".

¿Hasta cuándo? Le preguntó uno de los presentes.

Y Rafa, con la sinceridad que le caracteriza, contestó: "En principio, hasta después del verano, y para entonces ya veremos. Caso de que me pueda recuperar del todo, mi intención sería volver a las pistas en otoño para jugar la fase final de la Copa Davis y, de ser posible, seguir jugando en 2024 para poder irme despidiendo desde las pistas en los lugares donde tuve la fortuna de triunfar". Servidor lo ve francamente difícil.

No obstante, igual que me equivoqué el año pasado pensando que, tras caer en Roma, Rafa estaba acabado, ojalá me vuelva a equivocar y podamos verle defendiendo al equipo español de Copa Davis el próximo noviembre, en Málaga y, si pudiera ser, jugando en Melbourne, París, Londres y Nueva York.

Mucha suerte, querido y admirado campeón.

¡Vamos Rafa!