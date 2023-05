Vienen turbulencias

Solo sé que en materia financiera no sé nada. Pero leo. Y leer es bueno para que no nos den gato por liebre. La economía europea no es todo lo boyante que cabría desear. Y por aquello de que "quien avisa no es traidor", el vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos, ha lanzado algo así como una especie de "aviso para navegantes". Hay que ser previsores. Quien previene, acierta. Guindos ha advertido que la economía europea, aunque no entre en recesión, tendrá un crecimiento moderado. Ya sabemos lo que eso significa. No podemos lanzar las campanas al vuelo.

La inflación que sigue al crecimiento moderado será alta y la liquidez se reducirá lo que puede provocar la vuelta de las temidas turbulencias financieras que suelen llevarse por delante todo lo que pillan. Las quiebras del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y la crisis de Credit Suisse deben hacer reflexionar a la banca española porque, de aquí a un futuro inmediato, puede surgir algún tipo de "accidente" que dé al traste con las previsiones. Las quiebras del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y la crisis de Credit Suisse deben hacer reflexionar a la banca española Si el vicepresidente del BCE recomienda a los bancos españoles "mucha prudencia" en sus actuaciones y que estén "muy atentos", es para que no se lleven sorpresas indeseadas y acaben como ha acabado el Silicon Valley Bank. No están las cosas para lanzar cohetes. Guindos, que de esto sabe un rato, ha recomendado a los grandes y pequeños bancos patrios que tengan una posición de capital fuerte en lugar de aumentar dividendos para "mantener la resiliencia", porque resulta que los bancos también echan mano de esa capacidad para afrontar sus cuitas que nunca son tan graves y profundas como las de sus clientes, hablo especialmente de las economías débiles. Las del sueldico y pare usted de contar. Desde que los bancos decidieron cerrar oficinas y dejar a la mayoría de provincias españolas sin sucursal, ahondando en la España vaciada, como que les he perdido un poco el respeto. Como tienen la sartén por el mango y el mango también, hacen lo que les da la gana. Eso, tampoco debería ser así, pero es. Anda que no tenemos que echar mano de la resiliencia los clientes de la banca patria, sujetos a horarios y a normas que se sacan de la manga y que en lugar de ayudar al cliente lo dejan al borde de la vulnerabilidad. Atentos todos porque en lo referente a los tipos de interés, Guindos ha dejado claro que previsiblemente habrá más subidas y dependerán de los datos de cada momento en vista de que la inflación continua en entornos elevados. A pesar de las futuras turbulencias, la banca siempre gana.