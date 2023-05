"Libres", la película

Como siempre que intercambiemos pareceres, o los expongamos, es de todo punto inexcusable, para saber; todas las partes implicadas qué es exactamente, para una mejor comprensión recíproca, por lo tanto; el concepto exacto de lo que tratamos; por ello, hay que acudir al Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, de consideración también en el ámbito jurídico, entre otros.

Es, consecuentemente, que, para un mejor entendimiento, si cabe, de lo que se expone a continuación en relación con el significado y contenido del concepto epigrafiado, habrá que acudir al texto de la Institución que tan acertadamente dirige el catedrático de Derecho Administrativo, profesor Santiago Muñoz Machado. Y define "libre", entre otras 16 acepciones, como "1. adj. Que tiene facultad para obrar o no obrar. 2. adj. Que no es esclavo". Por lo tanto, implica que la persona tiene la facultad, la madurez, la entereza, la conciencia, la información, la educación, en suma, para decidir sobre las numerosísimas actividades de todo tipo y naturaleza que pudiera emprender, al ser obligaciones que tiene respecto a la sociedad de la que forma parte y que a ella se debe con todo su esfuerzo, capacidades, responsabilidad y conocimientos.

Y también e importantísimo, para esta sociedad; que se cree que solo tiene derechos; cuando todo derecho, por si no lo saben o no lo han reflexionado, va unido a una obligación; implica el no depender de aquellos comportamientos que impidan el estar “Sometido rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio, etc., que priva de libertad”, como al libido, la bebida, las sustancias estupefacientes, el dinero, la política, el fútbol, la calumnia, la injuria, la glotonería, en suma el exceso que perjudica el respeto, la moderación de comportamientos, la comprensión de los demás, la pérdida de tiempo en perjuicio de obligaciones familiares, culturales, como la buena y justa reputación ajena.

Y si siempre, por exigencia de respeto a la propia conciencia y a los demás; para lograr, entre otros objetivos, una adecuada convivencia; se debería conocer, considerar y aplicar si llega el caso, lo que las demás personas hacen mejor; es lo que en marketing se denomina "benchmarking". A este respecto, se está proyectando en los Multicines Zamora, una película documental , "Libres, Duc In Altum", sobre las vivencias de las personas que habitan los monasterios de clausura, donde expresan el por qué decidieron incorporarse a ellos, cuáles son sus experiencias, sus sentires, de lo que se deduce que lo son como reza el título. Por cierto, son personas con motivos totalmente diferentes para ello, de distinta condición social, cultural y económica.

La película inédita sobre la vida contemplativa lleva al cine católico. Puede visualizarse su tráiler en YouTube.

Y muy relacionado con el contenido del precitado filme, al participar mujeres que habitan tales cenobios, es la novela "Las monjas…esas mujeres", de Ana Mª Badell; de recomendable lectura, a los fines antes indicados.

Y es que siempre hay personas de las que aprender, admirar, y seguir…si a ello hubiere lugar. "Duc in altum”". Lucas, 5.4.

Eduviges Bragado Calleja (Pinilla de Toro)