Un nuevo novillero de Córdoba

El pasado día 13 de mayo estuve en la plaza de toros de Córdoba para ver la presentación con caballos del novillero Manuel Román en la ciudad de los califas. Córdoba siempre merece una visita por la trascendencia que ha tenido en la historia de la tauromaquia. Además para mí es una de las ciudades con más embrujo que conozco. Pasear de noche por sus callejuelas y perderse sin usar el goggle maps es una experiencia única para mí. Me imagino que así será un paseo en el futuro cielo.

Pues bien, había leído y oído comentarios muy elogiosos de este joven novillero y que la afición cordobesa estaba entusiasmada con este joven novillero. Iba a lidiar él sólo cuatro novillos que al final fueron cinco. Las expectativas se cumplieron en parte para mí. No anduvo bien con la espada aunque no sé si fue la causa la lesión en la muñeca que había sufrido unos días antes. Pero que destacó para mí su toreo al natural bajando la mano y sin moverse del sitio poniendo en algunos momentos la plaza de toros boca abajo. Esto no ha hecho más que empezar y deseo que consolide todas las buenas maneras que Manuel Román tiene y se convierta en un gran torero y por qué no en el nuevo Califa del toreo que Córdoba quiere y la tauromaquia necesita.

Alfonso Pablos Flórez