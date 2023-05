Gracias al bidet, bidé o como usted quiera denominarlo, Zamora está de moda. Salimos en los programas de las distintas cadenas de televisión, en la prensa y la radio, todos hablan de Zamora y la obligatoriedad del bidé. Y todo porque este sanitario está despareciendo en los baños de toda España, salvo en Zamora. Resulta que en esta noble ciudad es obligatorio por ley. A estas alturas todos nos hemos enterado que desde 1986, los distintos Planes de Ordenación Urbana, 2001 y 2011, actualmente vigente, incluyen como requisito que los cuartos de baño deben estar compuestos por lavabo, inodoro, ducha o bañera y bidé. En cuanto se hace una reforma, se prescinde del bidé, diga lo que diga el Plan de marras. La tradición pierde peso.

Zamora y los bidés, objeto de memes, eso sí, de lo más simpático, por lo menos los que he visto hasta ahora. Porque Zamora está llena de encantos, incluido el gastronómico y se nos reconoce, fundamentalmente gracias a la Feria Fromago que, al parecer, logró ponernos definitivamente en el mapa. Gracias, señor Requejo.

Que nadie vaya a pensar que, a pesar de la obligatoriedad, el bidé es un invento zamorano. Muy por el contrario es un invento francés de uso humilde. Lo utilizaban las meretrices para lavarse después de tener relaciones, esperando evitar embarazos y enfermedades venéreas. Más tarde, durante el siglo XVIII, el bidé se popularizó entre las nobles, primero en Francia y en Italia y más adelante en otros países del sur de Europa. Reinas, emperatrices, nobles de toda clase y condición utilizaban el bidet para sus abluciones más íntimas. Por cierto, su uso siempre asociado con relaciones extramatrimoniales. ¡Qué cosas!

Mire por donde, ahora ha desaparecido prácticamente de la Francia chauvinista y sofisticada y cada vez son ya menos los países donde forma parte del cuarto de baño. Italia es el país que más uso hace de este sanitario. De hecho es obligatorio tener uno en cada vivienda. Seguido de Portugal, Grecia y América Latina. En Japón donde la higiene es sumamente importante no sólo lo tienen en cada hogar sino que también se encuentra en los baños públicos. Sin embargo, ya ve usted, la atención preferente de los telediarios ha recaído en Zamora. Publicidad que no hacen y que se agradece porque no es negativa.

Dos siglos de éxito avalan a esta pieza en desuso que Napoleón utilizaba para aliviar el escozor de posaderas y muslos tras una cabalgada. Tanto lo valoraba que incluso le dejó en herencia a su hijo su preciado bidé rojo, lo que dio una enorme publicidad al utensilio y aumentó inmediatamente su popularidad entre la nobleza francesa.