Speedy Baltar...¡Ándele, ándele!

“Ningún hombre con prisa puede considerarse civilizado” (Will Durant, 1885-1981, escritor y filosofo estadounidense).

José Manuel Baltar en su viaje, supuestamente a Madrid, superó en más de 80 kilómetros/hora la velocidad permitida, establecido el margen de error del cinemómetro del 5%. A tenor de los hechos, que él mismo ha admitido, ha cometido un presunto delito contra la seguridad vial. Fue sancionado administrativamente con una multa de 600 euros, que pagó al 50% por pronto pago. Al percatarse, después, los agentes del exceso de velocidad registrado, remitieron su atestado al Juzgado de Puebla de Sanabria, éste incoó diligencias previas para dirimir un presunto delito penal, conforme al art. 379 del Código Penal. Citado a comparecer en esa sede judicial, presencial o telemáticamente, el interesado aplazó hasta en dos ocasiones su comparecencia, hasta una tercera citación, bajo la amenaza de una sanción, o en último caso, una orden judicial de búsqueda y captura para comparecer en el juzgado reclamante.

Al fin, compareció telemáticamente. Días antes había reconocido públicamente de su puño y letra de su conducción temeraria, pero, luego, pidió la anulación de las diligencias ante el escrito de acusación presentado por la fiscalía. Esta solicitaba 6 meses de sanción penal (10 euros/día) y retirada del permiso de conducir durante un año y un día. Tal petición le abrió las puertas a la defensa para no dar su conformidad. Mas, una conformidad no obvia una condena penal. La fiscalía no contempló una valoración de tipo constitucional (el principio de “non bis in idem”) de que cuando se aprecie entre las dos sanciones, administrativa y penal, la triple identidad de sujeto, objeto y fundamento, no ha lugar a otra sanción penal. Pero ésta podría haber sido sustituida por un trabajo en beneficio de la comunidad. Recuerdo un caso similar de un profesor de música en el Conservatorio de Ourense, en el que un Juzgado de Ferrol, que le condenó, conforme al artículo 379 del Código Penal, a un mes a barrer la acera del citado Conservatorio. ¡Quien vería a Baltar a barrer la acera de la Diputación Provincial! No nos caerá esa breva.

No habiendo conformidad, el procedimiento abreviado en vista oral se traslada a un Juzgado de lo Penal en Zamora, del que ya ha recurrido la defensa ante la Audiencia Provincial de Zamora. Contemplaremos un largo periodo jurisdiccional, pues, cabe la posibilidad de que acabe resolviéndose en el Tribunal Supremo, instancia muy condescendiente a las pretensiones del Partido Popular. No debemos olvidar que el Ourense de Baltar es un granero de votos para ese partido político. Mas el hecho es irrefutable: conducía temerariamente con riesgo para bienes y, fundamentalmente, para las personas. Y eso es un delito a penalizar.

Amigo conductor, aparque en el arcén cuando vea a Speedy Baltar al volante.

Abelardo Lorenzo (Orense)