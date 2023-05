Cualquier objeto, por peregrino que parezca, es susceptible de ser robado. Los de la mano larga y los de la necesidad afanan lo que pillan por distintos motivos. A propósito de necesidad. No puedo entender que a día de hoy se pida para comer, existiendo Cáritas y el Banco de Alimentos. Cáritas en sus distintos centros da de comer al hambriento e incluso da posada al peregrino, por lo tanto ¿dónde está el problema? Lo malo es cuando se pide dinero directamente para la droga o el alcohol. Por ahí no paso.

Robar se ha convertido en una especie de reto para algunas personas."Hasta que me pillen", parecen decirse a modo de consuelo porque, claro, si no les pillan, ancha es Castilla y León que tiene nueve provincias. El otro día en un supermercado de Zamora pillaron a un individuo que había robado por importe de más de mil y pico euros. Todo eran ibéricos y alcohol. Eso en cuanto al súper nuestro de cada día, aunque yo sigo siendo de mercado de abastos, ya sabe, el eternamente rehabilitado y nunca comenzado.

En el instituto armado están los mejores, hombres y mujeres, disciplinados y grandes profesionales que hacen su trabajo a la perfección

En España no existe el robo perfecto. Y no existe porque existe la Guardia Civil. La Benemérita no es de las que deja las cosas al albur. Tardará más o menos en descubrir lo que sea, pero termina llegando al fondo. Y eso reza para todos, incluida la autoexcluyente clase política a la que también le gusta meter la mano en el cajón que no debe.

Han sido agentes de la Guardia Civil los que han detenido a una pareja que dejó sin comunicación telefónica a los vecinos de las localidades oscenses de Lupiñén y Agüero, después de robar unas 32 toneladas (que no es moco de pavo) de cobre de los tendidos eléctricos de suministro a ambas poblaciones. En el instituto armado están los mejores, hombres y mujeres, disciplinados y grandes profesionales que hacen su trabajo a la perfección, a veces rozando la excelencia, aunque no se le reconozca como se merecen.

Un hombre y una mujer, jóvenes, vecinos de Zaragoza se desplazaban en un vehículo de alquiler rotulado con las siglas y datos de una empresa de subcontratas de telefonía móvil, vestidos con ropa de operarios para tratar de pasar desapercibidos. Menos para la Guardia Civil, que los pilló casi in fraganti y en ese momento concluyeron sus fechorías. Habrá quien piense que eso del cobre es una fruslería. Pues no. Las 32 toneladas están valoradas en uno 119.000 euros, sin contar los daños causados a las instalaciones. Gracias a la Guardia Civil, qu e ha vuelto a demostrar que no existe el robo perfecto.