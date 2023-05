La derrota de Alcaraz, espero, ha de servirle de lección

Lo de que: "No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo", es algo que el nuevo ídolo del tenis mundial, Carlos Alcaraz, no debía saber. Por eso el día de san Isidro Labrador le pasó lo que le pasó.

Pasó lo que no pocas veces pasa en el tenis, como en la mayoría de los deportes, cuando sales a la cancha como claro favorito y confiado en tus posibilidades, y cuando te quieres dar cuenta estás siendo vapuleado por un contrario, en teoría mucho peor que tú, que está haciendo el partido de su vida. Eso fue a grandes rasgos lo que le sucedió el pasado lunes a Carlos Alcaraz en el encuentro de tercera ronda del "Máster 1000 de Roma", en el que tuvo como oponente a un jugador procedente de la fase previa, es decir, a un jugador que para acceder al cuadro final tuvo que superar la fase de clasificación (su ranquin actual es el 135 de la ATP).

Carlos Alcaraz es un buenísimo jugador de tenis al que, a pesar de estar siendo dirigido por un gran equipo de técnicos, por lo visto el lunes, le falta la madurez necesaria para saber reaccionar a tiempo en partidos que se tuercen de manera inesperada. Con todos los respetos para Carlitos (al que conozco desde que era un niño y admiro por el enorme potencial de juego que atesora), debo decir que a Rafael Nadal -yo al menos no lo recuerdo- jamás le ganó en un Máster 1000 un jugador procedente de la fase previa. Por ello, espabila Carlos, pues en el tenis no solo basta con ser muy bueno y pasárselo muy bien jugando; de vez en cuando hay que ponerse el mono de trabajo y saber sufrir, porque todos van a ir a por ti.

El rival que ha dejado "en la cuneta" al número 1 del ranking de la ATP, en la ronda de 32º del prestigioso torneo de tenis romano, es un tenista húngaro, de 23 años de edad, que hasta el momento no había conseguido entrar en ningún cuadro final de un torneo de los denominados máster 1000. Fábián Marozsán, que es el nombre del jugador que ha protagonizado el sorpresón del Máster de Roma, al derrotar, y sobre todo de la forma que lo hizo, al máximo favorito (con permiso de Novak Djokovic), hasta el pasado lunes era un desconocido para la mayor parte de los aficionados que siguen el tenis por la televisión. Servidor, por lo forofo que es, sabía que el señor Marozsán no había hecho ningún resultado de relevancia en lo que lleva de carrera como tenista profesional; por eso me sorprendió tanto el nivel del juego que desplegó en su enfrentamiento contra Alcaraz. Es lo que a veces sucede cuando te sueltas jugando contra los mejores.

Después de lo que hizo el pasado lunes, tengo la impresión que el correctísimo tenista húngaro va a subir mucho en el ranquin del tenis mundial. Desde luego, ya nos lo ha demostrado, tenis no le falta. Como diría el tristemente fallecido, Manolo Santana: "Es cuestión de confianza".

Hace muchos años, en una comida que tuve la suerte de compartir con él, el gran tenista español, recuerdo que me dijo que en su carrera hubo un antes y un después de la victoria que logró sobre un jugador mexicano al que hasta entonces nunca había conseguido hacer ni un solo set. Manolo me dijo: "En la carrera de cualquier tenista siempre hay un punto de inflexión, que se produce cuando eres capaz de ganar a alguien que, en teoría, es mucho mejor que tu".

Venga Carlos. Lo sucedido en Roma ya no te puede suceder en París.

¡A por tu primer Roland Garros!

Tenis es tenis.