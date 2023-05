Palabras, palabras, palabras

Los ciudadanos estamos hartos de promesas y de palabras que se lleva el viento. Estamos hartos de que los líderes de los grandes partidos sólo se acerquen a la desvencijada Zamora para apoyar a sus frágiles candidatos. Estamos hartos de que nos den gato por liebre. Estamos hartos de megaproyectos de futuro, que nunca es inmediato, mientras dejan al margen los buenos proyectos ya existentes (estoy pensando en la biorrefinería de Barcial del Barco). Estamos hartos de chorradas como estamos hartos de mentiras.

Los del ‘yo’ por antonomasia, no me gustan. Los del constante ‘coup de force’ en base a la potencia de las siglas y de los dineros que pueden gastar, que no invertir, en campaña, tampoco me gustan. No cambian. Todas las campañas es más de lo mismo. Hace falta dar un vuelco total al asunto. Es preciso una rebelión en masa para demostrar a los del ‘yo’, a los de las promesas que no van a cumplir, a los de los megaproyectos, a los que se entoñan en sus propias palabras que los ciudadanos no somos tontos. Somos mayores, más jóvenes, más altos, más bajos, más guapos o menos agraciados pero nunca tontos. Y es que nos tratan como a tales.

Lo de Sánchez del otro día ha rozado el absurdo. Nos ha endosado un anuncio más que ha dejado a muchos perplejos. Concretamente un plan para que los mayores de 65 años puedan ir al cine los martes por 2 euros. Nada de abaratar la cesta de la compra para los pensionistas. Nada de una Sanidad mejor. Nada de subir las pensiones y darles la dignidad que no tienen. Nada de ofrecer a los mayores de 65 años un bono especial para lograr sufragar el recibo de la luz, todo eso es peccata minuta. Sánchez propone que los martes puedan ir al cine por 2 euros. Con la de cadenas y plataformas de televisión que hay hoy en día, por cierto, algunas con muy buenas películas, y al presidente del Gobierno sólo se le ocurre eso. Está falto de ideas. Lo grave es que ha tildado esta medida como un “avance social”, ¡toma ya!

Me huele más a ayudita solapada al cine español, me refiero al subvencionado, que a una medida social propiamente dicha. Me ha sonado más a chorrada tipo Podemos que a la propuesta seria de un líder riguroso y avezado políticamente hablando Se ve que todo se pega menos la hermosura. Es lo que tiene frecuentar en el Consejo de Ministros ciertas compañías nada recomendables. Por Dios, que no coja nada de Bildu porque entonces los españoles nos vamos a cabrear de verdad.