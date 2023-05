España es un país libre, o eso presumo, y cada quien compra en el supermercado que le da la gana. Y no pasa nada. Además, con la crisis galopante que sufrimos cada quien busca, compara y donde lo encuentra más barato, lo compra. No hablo precisamente de marcas blancas, sino del mismo producto que dependiendo del súper de que se trate cuesta unos céntimos arriba o abajo. Aunque debo confesar que casi todos los supermercados parecen haberse puesto de acuerdo para darse la mano en materia de precios.

En base a esa libertad, no puedo entender la manía persecutoria de Ione Belarra hacia Juan Roig, propietario de Mercadona. Unidas Podemos ha arrancado campaña en Valencia que viene a ser algo así como la casa del señor Roig contra el que han arremetido a lo bestia, sin cortarse un pelo, tachándolo de “mafioso”, llamándole “capo” y presumiendo, con esa chulería propia de estos okupas ministeriales, descerebrados e indocumentados, de decírselo en su terreno.

Cuánto esta gente más se mete con Juan Roig, más le admiro y más voy a Mercadona a comprar a sabiendas de que no me dan gato por liebre, como a lo mejor ocurriría en esos ‘supermercados públicos’ por los que apuesta Belarra. Esta pobre gente, lo son de espíritu y de ética política y humana, no pueden ir por la vida haciendo el espantajo y dando caña a quienes han llegado donde han llegado, como otro de los grandes, Amancio Ortega, ganándose el pan con el sudor de su frente. A estos señores ni les han puesto un piso, ni les han dado un puesto a dedo, ni han salido adelante por la horizontal. Simple y llanamente tienen ideas que llevan a cabo, son trabajadores y eso es lo que han hecho a lo largo de su vida, sin vivir del cuento.

No entiendo ese afán de Unidas Podemos por recrudecer sus ataques al señor Roig que me merece todo el respeto del mundo, cosa que soy incapaz de albergar por la amiga de los animalitos y la del “sí es sí”. Venía mejor otra expresión pero hoy me decanto por lo fino. Como las urnas no paren a esta gente, algún día nos despertaremos descubriendo que no vivimos en nuestro hogar dulce hogar, sino que lo hacemos de prestado en una casa propiedad del Estado y que nos tocará compartir con vaya usted a saber, a modo de plato de lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Cada vez que los podemos tienen una idea es para echarse a temblar.

Joe con la ministra de Derechos Sociales. Será para los perros y los gatos