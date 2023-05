Supermercado electoral

Me sorprende que andemos tan despistados, me soltó hace unos días el señor Avelino. ¿Despistados?, le dije. Aunque yo intuía por dónde iba la cosa, le dejé hablar. Avelino es una persona de 80 años y pico. Si echan cuentas verán que nació en la posguerra y que le tocó vivir lo que ya conocen o imaginan: las penurias más absolutas, el hambre, el racionamiento, la emigración, etc. Pasadas varias décadas él fue uno de los muchos millones de personas que abandonaron su pueblo para buscarse las habichuelas en otros lugares del mundo: cinco años en Suiza, ocho en Alemania y, hasta la jubilación, en el País Vasco. Y ahora disfruta, como él dice, del pueblo que tanto quiere. Cuando echa la vista atrás, insiste en que el hoy es muchísimo mejor que el ayer, sobre todo si se han vivido tantas calamidades en el pasado. Ante estas declaraciones, le confieso que yo pienso lo mismo y que hace siete días escribí algo similar en esta columna. Aunque reconoce que apenas lee la prensa, porque no llega a su localidad, lo disimula a su modo.

Al explicar los diferentes modelos de Estados de Bienestar se me ocurrió decir a las estudiantes que es lo mismo que ir a comprar ese producto que tanto te gusta o, si llega el caso, sustituirlo por otro que te ofrece más garantías El caso es que todo esto viene a cuento por la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Como el viernes de madrugada se inició oficialmente la campaña electoral, me soltó: "Ahora es cuando realmente empieza lo bueno. Los productos se exponen en las baldas del supermercado y habrá que comprar uno de ellos". Me dejó de piedra, porque nunca imaginé que Avelino pudiera unir las elecciones con los supermercados. Y es que eso mismo hice yo el jueves en mis clases de la Universidad de Salamanca, cuando al explicar los diferentes modelos de Estados de Bienestar y las propuestas que defienden unas y otras ideologías políticas, se me ocurrió decir a las estudiantes que es lo mismo que ir al supermercado o a la tienda de la esquina a comprar ese producto que tanto te gusta o, si llega el caso, sustituirlo por otro que te ofrece más garantías. Y para eso puedes leer la composición y los ingredientes del producto, dejarte llevar por la publicidad o lanzarte a la piscina sin más pretensiones. Y en esas estamos, Avelino y quienes en los próximos días o semanas tendremos que decidir qué producto vamos a comprar el domingo 28 de mayo en el supermercado electoral. Ya sabemos que los productos son numerosos y que cada uno tiene sus propias características y cualidades. Si hablas con los fabricantes te dirán que el suyo es el mejor, que funciona de maravilla, que soluciona todos los problemas habidos y por haber, que desconfíe de los productos de la competencia, que no haga caso a quienes nos quieren vender gato por liebre... Por eso dice Avelino que la ciudadanía, es decir, usted y yo, debemos estar muy bien informados, del mismo modo que los consumidores, cuando cogen el carro de la compra y, mirando en las estanterías del supermercado o de la tienda de la esquina, deciden adquirir esto y no lo otro. Ya sabemos que, a veces, hay productos que no funcionan, que se nos indigestan o que incluso nos producen males mayores. De ahí que la información y la formación sean imprescindibles. En cualquier caso, si piensa comprar algún producto el día 28, recuerde al señor Avelino, que a sus ochenta y pico años lo tiene muy claro. Es, creo yo, lo que tiene haber vivido todo lo que le ha tocado vivir.