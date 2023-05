¿La hora del cambio?

Esa y no otra es la expectativa que parece abrir las elecciones del próximo domingo 28 de mayo en muchos municipios y, especialmente, en Zamora capital. Tras ocho años de gobierno de Izquierda Unida sin realizaciones dignas de mención, sin atajar ninguno de los problemas de la ciudad y sin más proyecto novedoso que continuar cuatro años más en solitario o en compañía de un débil PSOE manteniendo el ritmo cansino y desganado al que nos han acostumbrado desde su primer día en la Casa de las Panaderas, parecería llegado el momento de un cambio no sólo de caras, sino de ideas, propuestas y modo de hacer las cosas.

En esa clave, los llamamientos a articular un proyecto alternativo sólido que permita a la ciudad recuperar pulso y dinamismo para sí misma y para tirar del conjunto de la provincia no está claro que hayan dado los frutos que debieran. Serán los electores en cualquier caso los que en apenas quince días tendrán la palabra. Ahí sabremos si el Partido Popular, en otro tiempo mayoritario ha acertado con su apuesta de candidato y candidatura después de ocho años de muy escasa por no decir casi inexistente o, cuando menos, temerosa oposición al rodillo del alcalde Guarido. Ahí sabremos si el sacrificio de Por Zamora, renunciando a presentarnos electoralmente para evitar la fragmentación del voto no marcadamente de izquierda cumple el objetivo que debería, esto es, favorecer que la aplicación de la ley D´Hondt facilite la alternativa y el cumplimiento de un programa electoral medianamente bueno para Zamora.

Confiamos algunos en que así sea y no se quede solo en la recuperación de una mayoría absoluta en la Diputación para un Partido Popular que la perdió hace cuatro años precisamente por la irrupción de Por Zamora en el escenario electoral. Un Partido Popular que sigue sin ofrecer a esta provincia a la que tanto debe, nombres, proyectos y programas capaces de reivindicar ante quien corresponda que merece, no solo un espacio y una expectativa de progreso, sino un respeto político y legislativo que no se le otorga en los últimos años por los diferentes gobiernos nacionales y autonómicos ante la silente inacción de los políticos provinciales.

Sabremos en apenas 15 días si el rechazo a confluir por parte del presidente de la Diputación, más parece que motivado por afán de protagonismo personal que por la apuesta por el cambio, ha sido una estrategia acertada o equivocada. Conoceremos si esta ciudad, que no es ni de derechas ni de izquierdas, sino eminentemente conservadora y poco convencida de la ineludible necesidad de transformación para poder encaramarse de nuevo a las olas del progreso, vuelve a apostar por la más conservadora e inmovilista de las propuestas sometidas a escrutinio, la de Guarido y su corte.

La democracia es transparente, nos hace a todos partícipes de la toma de decisiones y nos enseña que cuando no se puede optar por la solución que a uno le parece óptima o reveladora, hay que hacerlo, con pragmatismo, por la mejor de las posibles. Y en esto, lo mejor de lo posible, aquí y ahora, es sin duda el cambio.

