Por una campaña que recobre la confianza en la participación política

Metidos ya de lleno en la campaña electoral, aunque habrá quien se pregunte si alguna vez los partidos salen de ella, conviene analizar el escenario en el que se desarrollan los prolegómenos de las elecciones municipales de 2023.

Por primera vez desde la constitución de la comunidad de Castilla y León, no coincidirán con los comicios autonómicos tras el adelanto de hace un año. Al contrario de lo que ocurre en Madrid, por ejemplo, el Estatuto castellanoleonés contempla que pueda agotarse el mandato y que no haya convocatoria hasta dentro de tres años, salvo nuevo anticipo. Y este desfase es el primer punto a analizar, porque tradicionalmente la participación en las elecciones autonómicas siempre ha sido más baja incluso cuando concurrían ambas votaciones. Ocurrió en 2019 y, sobre los datos de participación de 2022 aún se produjo, en el caso de Zamora, otro descenso de casi tres puntos.

No parece que siente muy bien, en términos participativos, mantener ambas citas por separado cuando no acaba de cuajar la conciencia autonómica que tanto cuesta en el conjunto de las nueve provincias. Otra cuestión es que en la decisión pesen más los motivos políticos o de partido, pero son esas instancias las que tienen que valorarlo.

Que no coincidan ambas convocatorias no rebaja un ápice la relevancia de las consecuencias que las municipales tendrán el mapa de poder que se dibujará a partir de la noche del 28 de mayo. Aún teniendo en cuenta que hay una gran parte de verdad en el dicho tradicional de que en las elecciones a alcalde lo que se votan son personas, y eso explica algunos de los resultados pasados que no resistirían una lectura distinta en clave estrictamente ideológica, los sufragios tienen rentabilidad directa para los aparatos de los partidos y obligan a reforzar o modificar estrategias, sobre todo cuando se producen en escenarios como el de este año, con la convocatoria de unas elecciones generales a seis meses vista.

Eso marcará gran parte de la agenda de los próximos quince días y serán inevitables las visitas, ya lo están siendo, de próceres regionales y nacionales, así como las soflamas que traspasen el ámbito de lo local.

A menudo parece demasiado evidente el escaso peso político de provincias con graves problemas demográficos, como Zamora, pero en verdad para nada son despreciables los más de 142.200 votos de residentes españoles más otros 794 de extranjeros censados en alguno de los 248 municipios de la provincia. Y, claro está, tampoco se puede poner en duda el interés leal de quienes optan a ser alcaldes por resolver los problemas de sus vecinos, sean estos los habitantes de uno de los núcleos principales o del último de los pueblos zamoranos. Pero resulta inevitable pensar en una mixtura de ambas causas a la hora de explicar el despliegue de listas de partidos, agrupaciones u otro tipo de formaciones que aspiran a formar parte de los consistorios zamoranos.

A un censo menguante le corresponde un espectro político de lo más amplio y variado. El PP, que claramente cuenta con mantener la mayoría de ayuntamientos y así asegurarse la Diputación sin necesidad de pactos, ha logrado presentar candidaturas en el 100% de los municipios. Incluso ya cuenta con uno asegurado antes de poner las urnas, Vegalatrave, donde no pudo llegar el PSOE en ese mismo esfuerzo de contar con opciones a representación en todos los ayuntamientos y ser, por ello, la de los populares la única lista. Igualmente destaca la ampliación de candidatos de partidos que hasta ahora tenían escasa representación local, como Vox, que esta vez cuenta con una treintena de listas, así como la clara aspiración a consolidarse de formaciones de nuevo cuño como Zamora Sí que lideran antiguos militantes de un Ciudadanos a la baja y otras siglas, además de otros nombres que se encontrarán por primera vez impresos en las papeletas dentro de dos domingos.

Contrasta esa aparente efervescencia política con los apuros que se han pasado en actos tan aparentemente sencillos y que dependen únicamente de la participación de los censados, como la composición de mesas electorales. Esta vez no ha hecho falta esperar al día de las elecciones para notar la ausencia de miembros. Los censos se han quedado cortos con respecto a las exigencias normativas y disposiciones burocráticas. Entre excepciones, exclusiones y bajas del padrón hubo hasta aspirantes a concejales que bromearon con la posibilidad de dimitir para poder formar la mesa en los sorteos celebrados días atrás en los distintos ayuntamientos.

Son días en los que se especula con encuestas, reales o no, con la trascendencia de la mencionada dispersión del voto, y en los que se denota cierto nerviosismo entre los candidatos. Disputas, polémicas y denuncias ante la Junta Electoral se produjeron ya desde los primeros plazos dispuestos en la ley.

A partir de ahora, lo esperable es que los discursos se centren en propuestas reales, realizables y que contribuyan a hacer creer en un futuro más próspero y menos pesimista del que suelen dibujar las estadísticas oficiales. Mejoras factibles en instituciones que, por cercanía, suelen ser las que se prestan a otorgar mayor confianza a sus administrados. Y, sobre todo, sería deseable que todos y cada uno de los que aspiran a un cargo de responsabilidad como representantes de la ciudadanía sirvieran de ejemplo para la construcción de una sociedad plena en democracia, próspera, solidaria y empática. Que abandonaran esa polarización que tanto daño hace y fueran capaces de ofrecer motivos más que sobrados a todos los votantes y, en particular, a esos cerca de 5.000 zamoranos que habrán cumplido en estos días la mayoría de edad que les concede el derecho de sufragio, para acudir a las urnas con plena conciencia de que en su mano está el porvenir de su pueblo, su ciudad y su provincia.