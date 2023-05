Elecciones a la vista

Me había prometido a mí mismo no escribir más cartas a la prensa (llevo cincuenta años haciéndolo), especialmente para hablar de nuestros políticos, pero es que cada día dan motivos para ello, mayormente desagradables, para censurar sus posturas egoístas, sus graves errores y disparates de todo tipo. Da lo mismo que sean de derechas, de izquierdas., centristas, así como nacionalistas radicales o no, sean gubernamentales, autonomistas, provinciales o locales, todos van a lo suyo.

Suele decirse que son como niños, pues no, son adultos maleducados, agresivos, egoístas y partidarios que buscan el enfrentamiento, la derrota del contrario a cualquier precio, sin mirar el daño que puedan causar a la ciudadanía, al pueblo que deben representar y con ello al pais que dicen defender en busca de su prosperidad. Dirán que no todos son así, es cierto pero a los legales no se les ve, los tapan; son una mayoría que además malversan y defraudan cuando tienen ocasión para hacerlo y terminan yéndose de rositas. Encima los votamos dentro de una democracia hecha a su imagen y semejanza, solo buscan el poder y su ego a través de ella. Angel Santamaría Castro