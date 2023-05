Adónde iremos a parar

Leí en un periódico que había convocada una manifestación frente a la sede de Mediaset, uno de los grupos de televisión más potentes del país. Los convocantes la justificaban no para exigir a la mencionada cadena algo que se refiriera a sus informativos, ni a sus programas de debate o algún otro que tuviera que ver algo con lo intelectual, cultural o científico, sino con la supresión de un programa del corazón llamado "Sálvame". ¡Gensanta!, que diría Forges y que lo seguirá diciendo allá donde se encuentre. "Sálvame es más que una familia: es libertad", clamaban las voces de algunos de los afectados que iban a perder tan relevante programa.

Hasta ahora estaba convencido de que la libertad era otra cosa, pero debía estar confundido, como también lo deberá estar la letra de "La Marsellesa", el himno nacional francés, aquel de "Allons enfants de la Patrie".

Al principio pensé que debía tratarse de una inocentada, pero el 28 de diciembre quedaba aún muy lejos, así que me calé una boina en la cabeza, hasta las mismísimas orejas, no fuera a ser que se me enfriara la sesera. En esas estaba, cuando comprobé en otro medio que un conocido político o showman, independentista catalán para más señas, defendía también al denostado programa afirmando que tenía mucho más rigor que los programas informativos o de debate. Pero se da la circunstancia de que esos programas a los que él se refería se encuentran saturados de información política o pseudopolítica, o lo que es igual, de las ocurrencias que él, y otros voceros como él, sueltan con frecuencia para alimentar a los peces en el rio.

Tal acto de identificación con ese inane programa de sal gorda, por parte de un determinado nicho de audiencia, viene a recordarme aquella otra ocasión en la que otro numeroso grupo de hooligans de un conocido jugador de fútbol fueron protagonistas de un lamentable espectáculo. El multimillonario divo del balompié entraba en unos juzgados acusado de delito fiscal y aquel recalcitrante grupo de exaltados que se concentraban en la puerta, clamaban por su inocencia. Lo nunca visto. Gente que tenía que hacer complicadas piruetas para llegar a fin de mes estaban apoyando a un presunto delincuente en lugar de agradecerle a Hacienda que lo hubiera trincado.

Esas reacciones, al parecer, es lo que entiende alguna gente por libertad. Bien apoyar a un programa que le da, o le ha dado, pingües beneficios a una cadena privada televisiva que ni les va ni les viene, o defender a un delincuente fiscal por el mero hecho de que tenga un buen toque de balón.

Obviamente, no se trata de dos casos que tengan una relación directa, pero sí circunstancial, cuál es que determinada masa, incomprensiblemente, se pone, en más de una ocasión, de parte de quien menos méritos tiene. En uno de los casos porque el fútil programa reivindicado no parece que sea ejemplo de nada, ya que utiliza un lenguaje grosero para escenificar una realidad inventada o lo que puede ser peor, una falsa realidad en medio de un griterío vivaz. En el otro caso, el nivel de incoherencia es aún mayor, dado que un numeroso grupo de personas perdonaba las fechorías fiscales de un millonario futbolista, aunque ellos las estén pasando putas para sacar a su familia adelante.

Lo que sí parece claro es que los designios del destino son difíciles de escrutar. Como también descifrar los comportamientos de la gente. Y es que existen muchos estereotipos con un montón de gustos diferentes. Y de eso se aprovecha más de uno para manipular opiniones, para hacer ver como realidad aquello que no es más que ficción, para captar a gente que llegue a identificarse con algo insustancial cual es el fútbol o interesarse por determinadas historias vacuas.

A dónde iremos a parar. Porque las ideas escasean, sobre todo las que debieran provenir de intelectuales, o de pensamientos filosóficos. De hecho, hace unos días tropecientos millones de personas han estado pendientes de una entrañable pareja de jubilados subidos en la carroza de La Cenicienta, que portaban sobre sus cabezas una olla exprés de dos kilos de peso. Cien millones de libras fue el coste de tal espectáculo y millones de espectadores lo vieron en gran parte del mundo.