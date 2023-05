El quinto mandamiento de la Ley de Dios nos dice: "No matarás". El catecismo afirma que el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. Para homicidas, asesinos y terroristas, la vida humana no vale nada, cuando en realidad es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios. Soy creyente y no hace falta recordarme que sólo Dios es Señor y dueño de la vida, desde que empieza hasta que termina.

Vaya por delante lo dicho para mostrar mi malestar, mi enfado mayúsculo por la inclusión por parte de Bildu en sus listas electorales para las municipales y autonómicas del País Vasco y Navarra, de 44 etarras condenados, siete de los cuales lo han sido por delitos de asesinato, todos por pertenencia y colaboración con ETA, que tantas vidas arrebató. No entiendo cómo gentes de la pobreza mental y ética de Irene Montero, pida comprensivamente "el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral, cada partido escoge a sus candidatos". Antes se procuraba elegir a los mejores entre los mejores, ahora vale cualquiera, incluso unos asesinos para llenar o rellenar unas listas. Sorprende que el PSOE que también sufrió a ETA en sus propias carnes, transija de la forma interesada que lo hace por permanecer en el poder. La izquierda abertzale ha pasado de estar vetada por Sánchez, quien prometió que no iba a llegar a ningún tipo de acuerdo, a convertirse en un partido con mucha influencia en la gobernabilidad y haber obtenido importantes acuerdos. Se me cae el alma a los pies pensando en los deudos de tantas y tantas víctimas, hombres, mujeres y niños, como cayeron a manos de esa horda de enemigos de la democracia Se me cae el alma a los pies pensando en los deudos de tantas y tantas víctimas, hombres, mujeres y niños, como cayeron a manos de esa horda de enemigos de la democracia, que ni se han arrepentido ni han pedido perdón a tantas viudas y tantos huérfanos como dejó ETA en toda España. Cómo es posible que pretendan que lo olvidemos, si permanentemente la izquierda que gobierna España con ayuda de asesinos, nos está metiendo los dedos en la boca. El día en que todos empecemos a vomitar, los entoñamos. Es incomprensible que Patxi López, que cargó con algún que otro féretro de compañeros caídos, trague y se limite a decir que, aunque no le gusta nada, no va a hacer valoraciones. Qué más tiene que pasar en España para que los españoles reaccionemos y pronunciemos un contundente ¡basta ya! Los incrédulos, que se pongan vídeos de atentados como el del Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza o el de la Plaza de la República Dominicana en Madrid al paso de un autobús con alumnos de la Escuela de Tráfico de la Benemérita.