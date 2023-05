También las distracciones

Las Drogas, el alcohol y la velocidad se han convertido en los peores enemigos de los conductores. Raro es el día en el que no se produce un accidente que tiene como causa los dos primeros, alcohol y drogas que casi siempre van acompañados de velocidad excesiva. En la última década, un nuevo elemento se ha sumado a este problema que no cesa a pesar de las costosas campañas de conciencias llevadas a cabo por la DGT. Hablo de las distracciones. Es tan fácil distraerse: con el vuelo de una mosca, con un pensamiento, mirando el entorno, y con el móvil.

Las distracciones al volante han provocado 238.000 accidentes con víctimas causando 6.200 fallecidos y más de 30.000 heridos graves. Las cifras son abrumadoras y deben hacernos reflexionar en profundidad. Las distracciones al volante causan 1 de cada 3 accidentes mortales en España. Cierto es que el número de accidentes causados por distracciones se ha reducido notablemente desde 2012 a 2021, sin embargo, su letalidad ha aumentado un 52% debido a que los conductores respetan menos los límites de velocidad, lo que agrava las consecuencias de estos siniestros. De hecho, las sanciones por excesos de velocidad han aumentado un 26% desde la pandemia.

Nos estamos volviendo locos a todos los niveles. Hay niveles que no son peligrosos, el de la conducción lo es. Poner en peligro la propia vida y la de los demás no es plato de gusto. De ahí que sea preciso realizar un ejercicio de responsabilidad para evitar que la estadística siga su curso imparable. Nunca entenderé por qué algunos conductores circulan por el paso de peatones a todo trapo, cuando tienen el semáforo cerrado, para tener que detenerse un metro más allá porque el siguiente semáforo a salvar está cerrado.

Nunca entenderé por qué algunos conductores circulan por el paso de peatones a todo trapo, cuando tienen el semáforo cerrado, para tener que detenerse un metro más allá porque el siguiente semáforo a salvar está cerrado

No hay más accidentes porque San Cristóbal no quiere. El paso de peatones de La Valenciana (así nos entendemos todos) debería estar más vigilado. No seré yo quien le diga a nuestra querida Policía Municipal lo que debe hacer, pero sí sugiero que algún escarmiento no vendría mal. Ojo, porque los conductores de Canarias, Murcia y Castilla-León son los que afirman despistarse más al conducir, mientras que los más atentos están en Aragón, Extremadura y Cataluña. La gran preocupación en materia de distracciones es el uso del móvil, pero la dificultad de confirmar estas distracciones en los atestados limita su peso en las estadísticas. De hecho, más de 13 millones de automovilistas en España reconocen usarlo habitualmente mientras conducen y 600.000 se confiesan "adictos" a manejarlo al volante.

Con la estadística en la mano y pese a los logros en seguridad vial, aún falta concienciar más a la población sobre el peligro de las distracciones al volante ya que 21 millones de conductores en España, un 76%, reconocen distraerse cuando conducen y 1,5 millones confiesan hacerlo "casi siempre".