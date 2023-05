Villalar de los Comuneros 1521-2023

Un grupo de entre 200 a 300 personas nos reunimos en Villalar de los Comuneros en 1976, decimos que fuera el domingo más cercano al 23 de abril, para lo cual pedimos permiso gubernativo al Gobernador de Valladolid por medio del Centro Cultural Alianza Regional.

Hoy día como siempre, fueron muchos o casi todos los que ese día estuvieron en Villalar, no me importaría que así fuera, pero la realidad fue esa, recuerdo que la Guardia Civil nos impidió el acceso al pueblo, conservo una pelota de goma de ese día, hace unos años me la pidió mi hijo Ángel porque no conocía lo que era una pelota de goma físicamente, de las que usaban las Fuerzas de Orden Público.

La historia de Castilla guarda páginas escritos en oro dedicadas a Villalar de los Comuneros, escenario de la lucha por la libertad y orgullo del sentimiento comunero por la defensa de nuestra tierra Castilla y León.

Esperemos y deseamos que el 23 de abril, Fiesta de Castilla y León, algún día sea lugar de encuentro y concordia, entre todos los castellano y leoneses

En las primeras Cortes de Castilla y León de la que formé parte de ellas como Procurador en Cortes, tuve la suerte de participar en que el día 23 de abril fuera declarado día de Castilla y León. El presidente en ese momento y primer presidente de Castilla y León era el zamorano Demetrio Madrid López.

Villalar de los Comuneros se encuentra a orillas del río Hornijas, que constituye la máxima expresión de la identidad regional. Fue el 23 de abril de 1521 cuando las tropas del rey Carlos I acabaron con el ejército comunero, que se había levantado frente a su proyecto imperial. Bravo, Padilla y Maldonado fueron decapitados.

"Villar 1521 y en abril para más señas en Villalar fueron ejecutados quienes luchando por el Pueblo perdió tan justa guerra…".

La lluvia cambió la historia de los comuneros en Villalar en 1521, los historiadores suelen coincidir que los líderes castellanos-leoneses perdieron la crucial batalla contra el rey Carlos I, porque una tromba de agua les impidió mover la infantería y mojó la pólvora de sus más de 1.000 escopeteros (por no decir, como siempre, de algunas traiciones)

Desde entonces en el obelisco que hay en el centro de la plaza del Pueblo, dondefueron ejecutados Bravo, Padilla y Maldonado, se convierte en el escenario en el que se realizan ofrendas de flores en su honor, todos los 23 de abril, donde suelen pronunciarse discursos de reivindicación. Al grito de "Viva Castilla, Libre y comunera".

Villalar de los Comuneros está considerada como cuna del nacionalismo castellano y símbolo de la lucha de los pueblos por la libertad. La batalla de Villalar está considerara como el escenario de una sangrienta batalla, que enfrentó al ejército del entonces rey de España, Carlos I, contra campesinos sublevados, que se mostraban contrarios a un monarca al que consideraba que priorizaba las necesidades alemanas a las españolas. Los comuneros fueron campesinos sublevados por la excesiva presión fiscal que llevó a cabo el nieto de los Reyes Católicos.

Carlos I, no tuvo piedad para los comuneros que consideraba rebeldes y se acabó con la vida de un millar de soldados comuneros, considerados como traidores, pero que la historia ha demostrados que fueron defensores de la dignidad que querían para el Pueblo Castellano y Leoneses y no permitir que sus haciendas fueran saqueadas para las ambiciones de Carlos I en Alemania.

Villalar fue un golpe para los comuneros porque no se esperaban una derrota militar tan brutal y rápida y mucho menos la crueldad que demostró Carlos I ejecutándolos a la mañana siguiente, "a los que luchando por el Pueblo perdido con justa guerra".

(*) Procurador en las primeras Cortes de Castilla y León