La pobreza en el momento presente

La pobreza en el mundo, en Europa y en España, se hereda entre generaciones.

En fechas recientes, leía en nuestro diario La Opinión El Correo de Zamora, la entrevista que le hacían a Manuel Vilas, ganador del Premio Nadal, que se acercó a Zamora, invitado por las Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura, para llevar a cabo un alegato a favor de la literatura y su papel sanador para la sociedad actual.

Me llamó sobremanera la atención, la repuesta del señor Vilas, a una de las preguntas que le hacían. Decía así: ¿Es cierto que antes de "Ordesa", era pobre, como ha comentado alguna vez?

Y Manuel Vilas responde: "Lo era, malvivía de la literatura. De hecho, el olor a pobre no me lo quitaré en la vida. Esto es herencia de la clase media baja de los españoles de los años sesenta".

Es una realidad que, en España, la pobreza se hereda, pues, generalmente y, salvo excepciones, quien ha nacido y crecido pobre, presumiblemente, será pobre de mayor.

La pobreza se transmite de padres a hijos.

Hemos de darnos cuenta que, la pobreza lleva implícita la reducción de la igualdad de oportunidades y si no existe igualdad de oportunidades el acceso a la cultura siempre será menor para las clases sociales más débiles.

Recuerdo haber escrito, hace unos años, un artículo titulado: "La clase media, hoy. Adiós, clase media, adiós", donde ponía de manifiesto el azote de las circunstancias económicas adversas y sus consecuencias en la clase media que, desgraciadamente, ha pasado a baja.

Leía recientemente, sobre el tema de la pobreza que, del orden del 30% de los españoles son pobres porque su familia lo era.

Hace unos años, un informe de Cáritas revelaba que "ocho de cada diez niños pobres hoy, serán personas pobres en el futuro, si no se toman medidas".

Hay un tema que, debe preocuparnos a todos, porque la pobreza, como he apuntado, en líneas más arriba, no solo se hereda, si no que el riesgo está afectando a los hijos de las clases medias, motivado por el alto índice de desempleo y precariedad en la contratación. Según las estadísticas de finales del año 2021, el 17% de los adultos que crecieron en hogares acomodados están hoy en situación de riesgo de pobreza.

No podemos omitir que, la pandemia ha golpeado con dureza, a todas aquellas personas que, vivían en situación de pobreza en España, arrastrando a otros muchos a la misma situación, especialmente a las familias con niños.

El entorno con problemas económicos, origina la desigualdad y falta de oportunidades.

Solo es progreso, si se progresa.

El periodista Javier Ruiz, en su "Edificio de España, el peligro de la desigualdad", un ensayo que ha merecido el premio Espasa y que supone "la metáfora de romper España en cinco niveles de renta desde el 20% más pobre, hasta el más rico. La diferencia entre vivir en el sótano social, que es duro, es la gente más pobre y quien vive en el ático social que, cada vez está mejor."

“La educación se está convirtiendo en un club de élite al que tienes que pertenecer para acceder a ella".

Hemos de luchar, con esfuerzo y tesón, para que el hecho de nacer pobre, no limite tu ascenso económico y social.

"Por lo que se refiere a la cifra de personas que sufren privación material severa, esto es, que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, mantener una temperatura adecuada en su casa o irse de vacaciones, entre otros, afecta a casi cuatro millones (8,3%) y un 50% de la población tuvo dificultades para llegar a fin de mes".

Señores políticos, tomen nota en su agenda y en el programa electoral y, adopten las medidas necesarias y urgentes para tratar de solucionar, un problema tan grave, como es la pobreza que tiene rostro y camina por nuestras calles. No olvidemos que el riesgo de pobreza cada vez, es más grande en España y no todo son ferias, romerías, fiestas patronales, celebraciones populares y sociales, vacaciones, etc...

Dice nuestro refranero "No juzguéis por la apariencia, sino por la verdad" y "no es oro todo lo que reluce". Apliquémonos el mensaje en cuanto nos afecta.

Pedro Bécares de Lera