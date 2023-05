Parladé, el misionero que no quiso ser noticia

Me lo dice apesadumbrado: "Yo no quería salir de Sudán de ninguna manera y espero volver cuanto antes". El misionero comboniano José Javier Parladé, sevillano de 81 años y muy encorvado, apenas puede andar, pero tiene una mirada aguda y una voluntad férrea. Cuando lo saludo en la sede madrileña de los misioneros combonianos me comenta: “Nuestra comunidad en Jartum sufrió un incendio después de un bombardeo. Sucedió después de celebrar la eucaristía. Decidimos trasladarnos a una casa comboniana de Omdurmán, a las afueras de Jartum”.

Muy a su pesar, fue evacuado con otros 33 españoles. "Tuve que aceptar la tercera llamada de la Embajada española cuando me advirtieron que con mis 81 años no podría correr si había peligro. Me di cuenta de que sería un peso para los demás y, además, un riesgo. Me resistía a salir porque era consciente, como mis otros dos compañeros de misión, de que si nos íbamos arrasarían con todo". El padre Parladé me asegura que lo único positivo de la evacuación de civiles europeos es que se hable de Sudán, aunque servirá de poco para pacificar el país Dada su edad y su estado de salud, el padre Parladé se convirtió sin pretenderlo en el gran protagonista de los evacuados españoles de Sudán. Apenas se habló de él cuando recibió en 2021 la Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica en reconocimiento a su trabajo como misionero en Sudán, al que llegó en 1975. Existía entonces una encarnizada lucha entre el gobierno central de Jartum, presidido por el general Gaafar El Nimeiry, y el sur del país. Estas luchas, que comenzaron el mismo año de la independencia de Sudán, el 1 de enero de 1956, han causado más 200.000 muertos y más de dos millones de desplazados. La independencia de Sudán del Sur, en julio de 2011, acabó con la guerra, pero ni en el Norte ni en el Sur se consolidó la paz, debido a la producción de petróleo en territorio sureño y a las intrigas internas para conservar el poder. La última lucha se desencadenó en Sudán del Norte a mediados del pasado mes de abril entre el ejército regular, leales al presidente Abdelfatah al Burhan, que se hizo con el poder mediante un golpe de Estado en 2019, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo. Lo que se consideró un intento de golpe de Estado para derrocar a Abdelfatah al Burhan se ha convertido en una cruenta guerra civil, que obligó a la evacuación de residentes occidentales, entre ellos 34 españoles. Sudán es uno de los países africanos que ha padecido más conflictos bélicos en las últimas décadas. Esta conflictividad no se debe, como se ha subrayado en varias ocasiones, a una enemistad entre musulmanes y cristianos o adeptos al cristianismo, asentados sobre todo en el sur, sino al control de los recursos naturales, ambicionados también por países extranjeros, desde Estados Unidos hasta China, que en los últimos años ha acrecentado su influencia. El padre Parladé me asegura que lo único positivo de la evacuación de civiles europeos es que se hable de Sudán, aunque servirá de poco para pacificar el país. Por ahora reside en la casa provincial de los misioneros combonianos de Madrid y atiende con cordialidad a cuantos periodistas se han acercado a él para informarse sobre su peripecia. Ni ahora ni antes ha querido ser noticia. Solo desea que Sudán alcance pronto la paz para volver a estar al lado de la gente de a pie, que es la que está sufriendo tanta devastación.