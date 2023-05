Pueblos emergentes

Zamora, la zona de Sayago y en especial pueblos como el de Fermoselle de donde escribo estas líneas. Todo apunta que la Diosa Esperanza comienza abrirse camino en unos pueblos de la mal llamada España vacía o la España vaciada de años y años por las administraciones públicas dirigidas en cada momento por el partido nacional de turno, como únicos responsables de ese abandono.

Los partidos nacionales nada más se presentan en estos municipios de la mano de pobres incautos con buena o mala fe que son captados desde la Regional a quienes están adscritos y les hacen sentir su minuto de gloria como ser singular (en ese momento) y se lanzan al oficio de pescar votos para alimentar (sin percatarse,lo que hay detrás) a la Gran Ballena Regional y por ende al gran Cachalote nacional del partido)

La cosa funciona así : un candidato que viene a probar fortuna en el inicio de su pretendida carrera política para intentar llegar a lo más alto mediante trampolines o escalones hacia la cima. O un candidato de buena fe que cree firmemente que el poder nacional de un gran partido le van a ayudar a mejorar su pueblo ¡Craso error!

El profesional primero aludido dirá Sí.

Sí, a los vecinos pero con las miras hacia su carrera personal de conseguimiento de sus particulares intereses. El segundo el bien nacido, de buena fe terminará frustrado entre lo que los vecinos esperaban de él y lo que le dejen hacer la Regional-Nacional.

Los escaños de los señores de los sillones, su activo fundamental para seguir en sus puestos es la cosecha de votos canjeables en el porcentaje de obtenidos por el porcentaje del dinero público que por Ley les pertenece.

Cuando un alcalde de ese partido va a Zamora o Valladolid a solicitar ayuda para un proyecto, la pregunta del millón que le hacen es: ¿Y de cuánto estamos hablando?.

-De tantos €.

-¿Cuantos votos tienes y a cuántos podemos llegar en el futuro?

- Bueno entre 400 a 700...

-¿Cuantos has dicho?

-Sí, de 400,a 700.

-¡Ya!...Pero con ese dinero si lo sumo al proyecto X de X barriada de Valladolid me puede aportar en un futuro 3 o 4 mil votos más y ya sabes como funciona esto

Punto final y sin derecho a réplica y si se pone burro más suavemente se le da a entender que saben que el chico,o la chica suya podía tener una mejor expectativa laboral por ejemplo presuntamente. Esto es un secreto a voces sabido y demostrado.

La solución a esto y la única defensa de los pueblos son las juntas vecinales ungidas de partido político.

No tienen nada que perder al no tener deudas ni compromisos y mucho que ganar sacándolos todos los días en los medios (a los que tanto les deben pero también tanto les temen)a aquellos de la Regional y Nacional que se oponen a reivindicaciones justas

Fermoselle en estos últimos 25 años... qué cosas positivas que por su puesto habrán gestionado y conseguido los anteriores alcaldes pero mis ojos ven y nunca como el despegue del pueblo dentro y fuera de él y lo conseguido como hasta ahora que está para ver.Testigo tozudo de la realidad de los aguareros y apocalípticos de todo aquello que no revierta algún valor en sus particulares beneficios

Este 28 Fermoselle espero que no dé ni un paso atrás, ni para coger impulso, y comience una nueva era de futuro y de crecimiento de este, bellísimo pueblo capital de los Arribes, que tanta falta nos hace. Y que tanta ilusión, trabajo,esfuerzo de sus gentes no decaiga y no haya sido en vano. Siendo una referencia no como pueblo de una región tan sobresaliente ecológicamente dentro del Oeste español como está, sino un modelo dónde exponer a otros que otro mundo es posible. Y que los pueblos son el futuro de la humanidad, de los que que quieren vivir libres y no en megaciudades con megagranjas humanas seguidoras del Flautista de Hammelin que es en lo que se han convertido la televisión y las redes sociales. Por fin, hay esperanza.

Miguel Vidal Calavera (Fermoselle)