Los inoperantes

Hay quien dice que la oposición a Guarido, el de IU, ha sido inoperante. Pero no es así. La oposición ha hecho lo que ha podido (dentro del dulce sopor de cobrar, se trabaje o no se trabaje) encontrándose con que no encontró nada dónde hincarle el diente al alcalde Guarido y su magnífico equipo.

Pero ahora, que llegan las elecciones del 28 M, conviene recordar que si bien la oposición en el Ayuntamiento de Zamora no fue inoperante durante los últimos 8 años, sí lo ha sido donde gobernó. Remachemos lo afirmado: Sabido es que "dos cosas hay en Zamora que definen al PP", el agujero negro de la Universidad Laboral y su secuestro del palacio antiguo de la Diputación. El PP decidió estropear parte del magnífico y singular edificio de la genuina Universidad Laboral acometiendo una obra sin sentido (hacer un Palacio de Congresos subterráneo) para que así saliera gratis el arreglo del teatro de dicho centro. Lo que se llama "matar moscas a cañonazos". Y de los cañonazos, dos fueron definitivos y en propia meta: las empresas que estaban en la construcción resultaron estar vinculadas a la corrupción del PP por un lado y por el otro emergió la crisis del ladrillo. Consecuencia: el agujero gigantesco que muestra el estropicio sigue ahí 20 años después recordando lo inoperante que es el PP cuando gobierna. Inoperancia que vemos también si miramos más cerca. Resulta que en ciertos ambientes hay una disputa sobre el lugar en el cual situar el museo de Baltasar Lobo. Guarido estima que el lugar debe ser el Ayuntamiento Viejo, porque así se había pensado siempre, ya hay un estudio para su adecuación; el presupuesto resulta accesible y en poco tiempo Zamora dispondrá de tal museo. Por el contrario, y llevando la contraria, está un circulo de técnicos y personas documentadas que dicen que el lugar idóneo es el Castillo. Argumentando que debe ser el museo de Arte Contemporáneo que abarque más que la obra del célebre escultor; que por lo tanto el Ayuntamiento Viejo se queda pequeño. y que esa ubicación dinamizaría el casco artístico, amén de que toda la obra del Castillo empezó con esa finalidad. Así las cosas, la solución, que además salta a la vista, debería ser de síntesis. Veamos cual y por qué. El plan del alcalde se aplicaría inmediatamente, y en paralelo se rescataría para el pueblo de Zamora el secuestrado por el PP, Palacio Antiguo de la Diputación pasando así a ser el segundo edificio del museo Teniendo en cuenta que el lugar más visitado por los turistas en Zamora capital es el Castillo (tal vez por ser gratis la entrada y verse en poco tiempo) no parece aportar nada a fines crematísticos (de los turistas buscamos que dejen su dinero) poner un foco de atracción donde ya hay un foco de tracción (que encima al cobrarse la entrada en gran mediad se desinflaría). Tampoco parece razonable gastar una enorme cantidad de dinero, ni dilatar por muchos años lo que sería una obra de bigotes. Resultando entonces que en lo que tienen razón los que desean el Museo en el Castillo es únicamente en el asunto del espacio. El Ayuntamiento Viejo no bastaría. Ante esta disyuntiva la solución que salta a la vista es la que se podría denominar "Un museo, dos sedes". Cuya formulación sería esta: El plan del alcalde se aplicaría inmediatamente, y en paralelo se rescataría para el pueblo de Zamora el secuestrado por el PP, Palacio Antiguo de la Diputación (que está a sólo 100 metros del Ayuntamiento Viejo) pasando así a ser el segundo edificio del museo. Y llegamos así al rincón donde darle la puntilla (política) a los alcaldables del PP y de Zamora sí. Ambos han sido los máximos mandatarios de la Diputación en los últimos 4 años, y han ratificado lo hecho por la derecha zamorana durante 20 años: tener un edificio con salas y salones de un notable valor artístico, amén de zonas convencionales, cerrado o con usos esporádicos. Es más, el alcaldable del PP acaba de proponer que el Museo de Baltasar Lobo vaya en el llamado Consejo Consultivo (también al pie de la Catedral),dando ejemplo de inoperancia, y de no querer soltar el Palacio antiguo de la Diputación. Tal vez porque la diputación viene a ser la sede del PP (así la usan) desde que se inventó la democracia (con pucherazo y todo en 1987). Pero es que el de “Zamora sí” , es otro que tal baila. Ha tenido cerrado, como presidente de la Diputación, durante cuatro años el Palacio Antiguo, sin proponer ni aceptar lo evidente, que ese edificio puede ser la pieza esperada para convertir el Museo de Baltasar Lobo, en Museo Contemporáneo Baltasar Lobo. Quedando pues demostrado que tanto los del PP como sus colegas disfrazados de "zamoranos", no son inoperantes cuando están en la oposición (es que cuando un alcalde lo hace bien no hay manera de buscarle las cosquillas), y sin embargo si son inoperantes cuando gobiernan, porque ojo y recuérdese: han gobernado la diputación durante toda la democracia, y el ciudadano disfrazado de zamorano, fue su presidente durante el último mandato.