No soy un robot. Hay que precisarlo ahora que la inteligencia artificial (I.A) se extiende amenazante por cualquier ámbito. No soy un robot pero a menudo me lo pregunta mi banco, o su inteligencia artificial contratada, como medida de seguridad en transferencias telemáticas. No deja de ser curiosa la pregunta pues un robot indaga si acaso soy otro como él. En éstas, para cerciorarse de que no soy una máquina ladrona o un ladrón que ha entrado en mi banco -que no deja de ser otra máquina-, me pone una prueba de observación para comprobar si distingo un árbol de una farola o un coche de una tapia. Tiene gracia el listillo porque es capaz de comprobar si me equivoco pero nunca podrá disfrutar de una playa ni padecer el atasco de una calle, aunque puede que lo sepa expresar, incluso poéticamente, algún día mintiendo como un bellaco.

La I.A. se define por sí misma: artificial y por ende poco sentimental, es decir: implacable y acaso despiadada, aunque de lo último los humanos ya hemos hecho gala durante milenios presumiendo de inteligentes, beligerantes, bien pensantes, prepotentes y todos los vocablos que rimen con deprimente, sin poesía ninguna.

Ahora mismo mientras el dedo pulsa los caracteres del artículo que escribo hay una inteligencia agazapada que me corrige las faltas, o sea que no soy un robot pero voy de la mano. Y si le dejo me redacta todo

Los que saben de computadoras y ese tipo de cosas ya están advirtiendo la que se nos viene encima, no solo coches de frente sin conductor sino cerebros mecánicos andantes con capacidad de hacernos fosfatina a poco que les incordiemos. Y es que para hablar claro puede que logren ir a su bola sin nadie que les pueda detener. En otras palabras: la ciencia ficción empieza a dejar de serlo y para muestra hay más de un botón.

Ya se pueden contemplar obras de arte completamente “artificiales” hechas por un robot que en sus muchas facetas o “máster” propios puede componer desde una sinfonía a una “Divina comedia” contemporánea. Pero me pregunto si un ser tan loco-ilustre como Don Quijote o un aldeano con tantas luces naturales como Sancho Panza podría salir de un robot por muy listo que se precie. Todo se andará, me dirá un informático entendido, utilizando el verbo característico del caballero andante. Ahora mismo mientras el dedo pulsa los caracteres del artículo que escribo hay una inteligencia agazapada que me corrige las faltas, o sea que no soy un robot pero voy de la mano. Y si le dejo me redacta todo. Quiere esto decir que la criada de la casa se va haciendo con la propiedad a base de dejarnos ayudar por ella, una okupa en toda regla que sin compasión se deshará de los dueños. Como para no preocuparse.

A mi amigo José Sánchez, español que presume de ello en Santiago de Chile, profesor emérito cuya tesis doctoral se tituló: “La Enseñanza asistida por ordenador en España”, no le molestará que parafrasee su erudita investigación con lo que parece venir y ha venido: La existencia asistida por ordenador en el mundo.

Lo que por otra parte me fastidia de la tal llamada I. A. es que sea capaz de generar arte y sobre todo poesía, algo que yo entendía hasta ahora como lo más alejado de los algoritmos automáticos que campan a sus anchas con tanta ‘discreción’. Así que un servidor, - que me digo no soy un robot- miro la mañana soleada y el campo esforzándose por florecer. Y piso los senderos y contemplo las nubes con gusto y lo retrato con un artilugio del que me estoy quejando. Todo muy contradictorio, ya ven, pero quien esto escribe les asegura no es un robot. Por el momento distingo mi propio caos, del que esprimo letras, no sé si mejores de las que pondría ante ustedes la I. A.

Siempre me asombro ante las plantas, quizá por mor de haber nacido en la seca estepa castellana. Ahora escribo desde un rincón de Galicia donde la vegetación es abrumadoramente bella como lo puede ser un pino heroico solitario en los aledaños de las lagunas de Villarrín, Otero, y Villafáfila. Los árboles no son robots, ni falta que les hace. Y aquí va una greguería que se me ocurre para acabar, retomando el principio:

“Los árboles son la farola del bosque. Los coches las termitas del aire”. Les aseguro que me lo he inventado yo.

No soy un robot.