“Lo que bien se aprende, tarde se olvida”, reconoce el refrán, y así es. Recuerdo, allá por mi pubertad en Guinea Ecuatorial, siendo como era una cría muy inquieta, haberle preguntado al misionero claretiano, Padre Marcelino Romero Taboada, zamorano de Ferreras y para más señas, profesor de Religión que tanto me enseñó: “¿Qué es la vida?”. El Padre Marcelino, que era hombre reflexivo, cerró durante unos momentos sus ojos que guarecía tras sus sempiternas gafas, y me dijo: “La vida es una larga lección de humildad”. Aquella frase, que debo confesar no siempre he practicado, se quedó grabada en mi cerebro y en mi corazón de donde la he rescatado hace ya tiempo cuando me di cuenta que la humildad exalta el corazón.

Convendrá conmigo el lector que la humildad es uno de los valores más complicados de definir. Todos sabemos que se trata de una virtud. Algunos sostienen que es el origen de todas las virtudes. Otros, consideran que es la ausencia de soberbia, mientras que algunos, que no ven más allá de la montura de sus gafas, sólo la asocian con las clases bajas o pobres. ¡Pobrecicos! Yo creo que buena parte de los seres humanos no están preparados para reconocer las propias limitaciones y defectos. Hay quienes viven empeñados en ver la paja en el ojo ajeno, sin percatarse del pedazo de viga que atraviesa los suyos. Tiene que haber gente para todo. Y saco a colación lo de la humildad a tenor de como escasea esta virtud entre la autoexcluyente clase política. A mí no me engañan poniéndome sonrisa ‘profiden’, es decir ‘sonrisa electoral’ porque se nota a la legua. Además, cuando esas sonrisas son de compromiso se tornan sonrisa de hiena. En la política no se puede actuar con soberbia. Sobre todo aquellos ejercientes que como creen tener la sartén por el mango y el mango también, actúan de forma desconsiderada con todos los que no sean de su ideología, clase, condición y demás. Esa actitud tiene trayectoria de boomerang, sin embargo siguen empeñados en la soberbia de la que andan sobraditos. Es fácil ser humilde cuando estás al pie de la montaña y muy difícil mantener la humildad cuando has llegado a la cumbre. Ahí es donde el ser humano gana o pierde. Un gran hombre siempre está dispuesto a ser pequeño, pero, ande, dígaselo usted a algunos miembros de la susodicha clase. Solo la humildad nos hace reales. Sólo se aprende a ignorar las críticas, ignorando primero los aplausos. Pero, hay que ver lo que gustan los aplausos. Es lo que tiene no caer en la cuenta de que en el trono más alto del mundo nos sentamos en nuestro propio trasero.