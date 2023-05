Los de antes y los de ahora

Hoy me va a tocar la lotería. Lo sé a ciencia cierta aunque no me haya gastado ni un céntimo. Me refiero a la lotería de ganar unos cuantos amigos o unos cuantos enemigos. ¿Y eso?, se preguntarán ustedes. Por lo que he escuchado durante las últimas semanas en distintos escenarios de la vida cotidiana. Los protagonistas han sido, por un lado, un grupo de personas mayores, con sus historias de vida tan impresionantes a sus espaldas, y por otro, un nutrido grupo de jóvenes que aspiran a vivir de la mejor manera posible. El debate no es nuevo y se resume en una pregunta muy básica: ¿cuándo se ha vivido mejor: antes o ahora? Es decir, si los de antes (padres y, sobre todo, abuelos) han vivido mejor o peor que los de ahora (nietos o hijos, más o menos, jóvenes). ¿Y todo esto a cuento de qué? Porque de un tiempo a esta parte se escucha y se lee cada vez más sobre las dificultades que han pasado o están pasando unos y otros, encontrándonos con dos grandes posiciones: quienes defienden que antes se vivía muchísimo peor que ahora frente a quienes consideran que no, que en la actualidad todo es mucho más difícil para la juventud a la hora de emanciparse, encontrar un empleo y, en definitiva, desarrollar un proyecto de vida.

Yo he vivido, siendo niño, los tiempos en que había que ir a por agua a la fuente, en que no había saneamiento en las calles, en que se iba a la escuela con una lata de brasas para calentarse, en que un día sí y otro también se comía lo mismo ¿En qué lado de la balanza se encuentran ustedes? Imagino que la respuesta estará influida por la edad: si es joven dirá que hoy se vive peor que antes y que las dificultades con que se encuentra en el día a día son numerosas. Pero si ya peina canas estoy convencido que defenderá la postura contraria, recordando y echando mano de las vivencias y, sobre todo, de las calamidades que tuvo que vivir en el pasado. Es la misma conclusión a la que han llegado las personas que han participado en varios talleres durante los últimos días. Cuando hablaban los mayores, lo tenían muy claro: la vida en la actualidad es muchísimo mejor, las comodidades son numerosas, la alimentación ha mejorado como nunca y, en definitiva, las condiciones materiales no pueden compararse con los tiempos pretéritos. Y si todo ello viene acompañado de ejemplos concretos sobre cómo se ha vivido en este país en los años de la posguerra e incluso hasta la muerte de Franco, entonces apaga y vámonos. Quienes tengan setenta o más años saben perfectamente de qué estamos hablando. ¿Y qué piensan los jóvenes de ahora o quienes tienen treinta o cuarenta años? Que lo tienen muy complicado para desarrollar su proyecto de vida, tanto o más que antes. Y ahora viene el momento de ganarme unos cuantos amigos o enemigos. Aunque cada tiempo tiene sus circunstancias específicas, no puedo estar más de acuerdo con las personas que pintan canas. Yo he vivido, siendo niño, los tiempos en que había que ir a por agua a la fuente, en que no había saneamiento en las calles, en que se iba a la escuela con una lata de brasas para calentarse, en que un día sí y otro también se comía lo mismo, etcétera. Por tanto, la juventud se queja en la actualidad, y con razón, por muchas situaciones y carencias. Pero no confundamos la vida de antes con la de ahora. Y quien se queje, lo tiene muy fácil: siempre es posible regresar al pasado.