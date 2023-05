Y las rosquillas de la abuela de Violeta

Violeta, este año la abuela no ha podido hacer rosquillas el 1º de mayo.

Era en el homenaje a los compañeros que se nos fueron durante la pandemia sin escucharnos cantar la Internacional gritada "con toda mi alma, para que el mundo sepa que estoy viva" (Chavela Vargas). Y era en la sencilla fiesta de Izquierda Unida que volvía al barrio del santo obrero de la ciudad de Zamora el año pasado.

En las palabras dedicadas por el coordinador Miguel Ángel Viñas a los camaradas Miguel Zamorano y Amable; entre los buenos recuerdos de celebración de derrotas compartidas con los hombres y mujeres que no se rinden- "que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños" (Benedetti)- se repetía una frase con la que finalizaba cada estrofa pensada con la sangre roja y el corazón a la izquierda ¡Qué culpa tenemos nosotros de que sea así! como dijo el Che Guevara ante la ONU.

Tras citar los recuerdos y gestos repetidos de quienes no se rinden "aunque el frío queme, aunque el miedo muerda", la frase decía: "Y las rosquillas de la madre de Laura". Unas palabras que yo interpreté como un gran homenaje a las pequeñas cosas, a las pequeñas gentes que siempre están presentes hasta en los malos momentos. Un pequeño homenaje al mundo de las pequeñas cosas que cambian el mundo. Como las rosquillas de la madre de Laura.

Violeta, tampoco hemos ido pa y yo a la manifestación de Zamora.

Era en el mes que empieza con la manifestación del 1º de mayo, y en Zamora con la pancarta de siempre, "Izquierda Unida con la clase Obrera".

Esta movilización aquí se comparte con romerías y fiestas de carácter religioso con toda la naturalidad del mundo. No sé si es casualidad que el alcalde y el Papa actuales compartan nombre, pero también comparten algunas ideas sobre el trabajo que coinciden con las de los sindicatos de clase, como estas que ha dicho el Papa Paco: "Que el trabajo no debe ser un instrumento de alienación sino de esperanza", cuando los sindicatos piden trabajo con derechos; "Que el trabajo barato engendra violencia, miseria y migraciones", mientras los sindicatos denuncian los bajos salarios; "Que la distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía, es un deber moral", y los sindicatos reivindican trabajo digno para todos.

El alcalde de Zamora ha estado con el corazón en la manifestación porque son los trabajadores, los autónomos, los jóvenes y las gentes más desfavorecidas las que pueden hacer mejor el mundo. También colaboran las rosquillas de la madre de Laura.

Violeta, recuerdo que me decías que en todos los lugares y en todas las edades, las personas somos las mismas, con los mismos pensamientos.

"Nativa o extranjera, la misma clase obrera", se coreaba en todas las manifestaciones del mundo, que finalizaban con la música de la internacional cantada en todos los idiomas, que no llevan a la confusión de las lenguas de Babel porque no pretenden construir torres que lleguen al cielo, sino una sociedad sin clases y con los mismos derechos. Para traer el cielo a la tierra.

Yo puedo asistir a una de las manifestaciones en la que veo a la misma gente de Zamora: los mismos veteranos intemporales, las mismas juventudes anónimas, las mismas alegres mujeres sin nombre, los mismos niños que se llaman con gritos de felicidad. Que es la fiesta del trabajo

Por videollamada saludan desde Valorio las mismas juventudes, las mismas mujeres y los mismos veteranos, todos con nombre conocido. Las mismas banderas, la tortilla de patata con pimientos -es Zamora- compartida por la famélica legión. Y tal vez las rosquillas como las de la madre de Laura.

Violeta, también aprendimos que los cambios sociales provenían de las pequeñas cosas más que de los grandes acontecimientos.

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo". Nos recordó un día en la pequeña Zamora el que fue coordinador de IU y siempre sencillo camarada Cayo Lara, cuando en la pequeña ciudad a la izquierda del mapa de España saludaba puño en alto en el balcón del ayuntamiento un alcalde de la pequeña organización de izquierda unida de esta tierra.

Siempre pensamos que si en Zamora conseguíamos tener la Alcaldía del Ayuntamiento sería porque en la sociedad española se habría producido una gran revolución. Pero no ha sido así, lamentablemente.

Fue un día en que los sueños se hicieron posibles. Con la constancia del martillo pilón mientras se estaba en la oposición, la firmeza de las ideas que no se cambian por ocupar sillones, y la tenacidad del trabajo, se consiguió la confianza de la sociedad zamorana para gobernar en el Ayuntamiento.

Sin renunciar a una ideología de izquierdas que aspira a una sociedad más igualitaria y por ello más libre para todos, el profundo respeto a las creencias y a las ideas de todas las personas nos permitió revalidar esa confianza.

Con nosotros sigue la sonrisa de Violeta, que se ha hecho eterna porque forma parte de los mejores recuerdos de nuestra vida, y la llevamos puesta para afrontar derrotas y victorias, alegrías y penas

Sin olvidar el trabajo desinteresado y acumulado de tantos compañeros y compañeras, y de tantos ciudadanos que han colaborado para seguir haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños, con gente pequeña. Que pueden cambiar la pequeña Zamora.

Esas pequeñas cosas que nos han acompañado en las grandes derrotas y las pequeñas victorias. En las sencillas alegrías y las enormes penas. Como las rosquillas de la madre de Laura.

Violeta, echamos de menos tu sonrisa desde hace nueve años.

Fue en el mes de mayo, como este que va pasando sin que caiga una gota de agua en los campos, por más procesiones, romerías y rogativas para que llueva, y manifestaciones anunciadas para que los gobiernos ayuden a paliar los efectos de la sequía.

Y vuelven los momentos convertidos en recuerdos de puños volteados al aire como el de Miguel, de la disciplina militante de Amable, de la genialidad política de Gabriel que llamaba "efecto masa" a los cuatro "mataos" de siempre. De la fuerte solidaridad de los parias del efecto masa.

Porque somos los que no nos hemos rendido: "Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos".

Y celebrar de nuevo la pequeña fiesta de Izquierda Unida en el barrio del santo obrero, donde, por supuesto, habrá rosquillas de la madre de Laura.

Pero serán de la abuela de Violeta, ahora la abuela bisa. (Apunta Míguel).