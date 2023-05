Con las peluqueras

Valientes y decididas ellas, el próximo lunes si Dios lo quiere, el sector de la imagen personal, es decir, peluquerías y salones de estética, se concentrarán a las diez de la mañana en la Plaza de la Constitución. Lo hacen con un fin al que me sumo, al que, a buen seguro, nos sumamos toda la clientela: la bajada del dichoso IVA, del 21% actual al reducido del 10% que ya estuvo vigente años atrás. Como contaba nuestro periódico ayer.

No entiendo por qué no se hace caso a esta petición que no es nueva. La peluquería se ha encarecido notablemente porque todo está por las nubes. Y si encima los impuestos son tan altos, apaga y vámonos. No contemplo a las peluquerías como un lujo, más bien como una necesidad. Todas clamábamos por una estilista, por una peluquera, en aquellos duros días de encierro cuando se desató la pandemia que todo lo ha cambiado.

El cabello es fundamental para las mujeres y también para los hombres. Me parece muy bien que muchas mujeres hayan decidido dejar de teñirse el pelo y luzcan con orgullo las canas. Somos más las que preferimos ponerle color al pelo y lucir de otra manera que no añada años a los años que contamos. Las canas serán muy bonitas, hablarán de vida y de experiencias, todo lo que usted quiera, pero va a ser que no. En lo que a servidora respecta, claro. Para gustos se hicieron los colores, y nunca mejor dicho.

No se puede ejercer una presión fiscal tan brutal como la que se viene ejerciendo sobre este sector. Muchas jóvenes, chicos y chicas, ven en la peluquería una solución del trabajo porque, además les cautiva crear, eso hacen las buenas profesionales, ¿con qué espíritu van a abrir un negocio condenado a cerrar, por el IVA y por el recibo de la luz fundamentalmente?

Me parece muy bien que el sector se movilice. Pero, oiga, todas a una, como las gentes de Fuenteovejuna, por una sencilla razón, la unión hace la fuerza y no hay que desperdiciar este momento. Tienen que hacer ruido, tienen que hacerse notar, tienen que demostrar su fuerza. Y si creen oportuno que las clientas les acompañemos, que nos lo digan y a sumar. La presión fiscal que sufre el sector también recae sobre nuestros mermados bolsillos. Lo que es bueno para peluquerías y salones de estética también es bueno para todas nosotras.

Si consiguen la rebaja del IVA, y lo van a conseguir, no me cabe duda, espero que se note donde también se tiene que notar, a la hora de pagar el servicio. ¡Mucha suerte!