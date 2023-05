Debajo del olivo que el sol calienta

Tengo un olivar con 89 olivos. Es un olivar joven, de tan sólo cinco años, por lo que aún no produce, salvo trabajo. Pero es que como sentenció el premio Nobel de literatura bengalí, Rabindranath Tagore: “quien planta un olivo sabiendo que nunca disfrutará de su sombra ha empezado a entender el sentido de la vida”.

Así que yo del sentido de la vida debo de entender un rato. Porque tengo un olivar, y un deseo irrefrenable de reforestar Tierra de Campos entera con olivos, para compensar la falta de gente, o para guarecerme debajo junto a las ovejas cuando en mi vejez futura castigue todavía más la calor.

Tengo un olivar, digo otra vez, orgullosa. Y este año de pertinaz sequía, he decidido trasladar el huerto y plantarlo en el perímetro alrededor de cada tronco. Lo que en mi pueblo se conoce como la zona donde llora el árbol, porque cuando llueve, las hojas gotean justo debajo de lo que ocupa la copa.

De este sagaz modo, mientras riego el huerto, la misma agua calma la sed de mis olivos jóvenes y por tanto novatos en esto del caos climático. Es lo que en economía se denomina optimización de recursos. Y es que yo de economía, como del sentido de la vida, debo de entender también un rato.

Además de buscar cobijo debajo de un olivo, cuando el sol calienta, lo que funciona muy bien para combatirlo es quedarse en casa y leer. Leo que la Universidad de Vigo y la Fundación Matrix para la investigación y el Desarrollo Sostenible han acotado un área geográfica, que comprende la confluencia de las provincias de León, Asturias, Lugo y Orense, para estudiar la extraordinaria longevidad de esa buena gente del noroeste español.

Resulta que Terra de Celanova, Orense, es la comarca donde más paisanos consiguen llegar a centenarios, superando incluso el récord que poseía Okinawa, Japón. El rural orensano posee 252 centenarios por cada cien mil habitantes, el triple que Okinawa, y siete veces más que el resto de España.

El milagro gallego se está estudiando, pero por una mera cuestión de justificar fondos europeos, porque los paisanines les han dado todo el trabajo hecho. Las informaciones detalladas que proporcionan sobre su modo de vida apuntan en la misma dirección: vivir en el rural alarga la vida.

La estructura social es un factor vital para llegar a viejo con la cabeciña sana, y teniendo que ir al médico únicamente para lo imprescindible. Vivir en armonía con el entorno. Producir los propios alimentos, incluido el vino, y el augardente con el que hacer licor café. Aceptar la realidad tal y como es, la muerte es sólo eso, morrer, y permanecer activo física, mental y anímicamente. En la comarca de Valdeorras, hay incluso un pastor que a sus 95 años sigue sacando las ovejas todos los días. Normal que diga luego que las nuevas generaciones estamos a medio hacer.

La otra mañana en la tienda de la Mari, donde vende las frutas y hortalizas de su huerto, por eso allí se da cita medio Benavente, una paisana de 91 años se quejaba amargamente porque este año sus hijos le han prohibido que siga poniendo huerta.

Por primera vez en su vida se sentía un lastre, inservible. Ella que, incluso en momentos de mayor incertidumbre que los actuales, logró sacar adelante a la familia con el sudor de su frente, el azadón y una fuerza de voluntad infatigable.

La pobre mujer me recordó a mis mastines viejos. Al principio, cuando un fiel mastín superaba los diez años en el arduo oficio de guardar, y empezaba a hacerse viejo, lo jubilaba llevándolo a casa. Con toda la buena intención del mundo, pensando que le estaba dando el merecido retiro dorado.

En un primer momento, al leal compañero le gustaba su nueva vida de roncar a tus pies cuando te tomabas una cerveza en el corral a la sombra del nogal, o pelear con los gatos por la comida cada vez que se abría la puerta de la cocina. Pero en cuanto te veía marchar con el mono de trabajo, sin dejarle acompañarte, te miraba como si le infligieras el más cruel de los castigos, sin entender qué hizo mal para merecerlo. Aprendí de mi error, y desde entonces, les llega su hora entre ovejas. Como debe ser.

La hortelana jubilada a la fuerza, y los gallegos centenarios conocen el sentido de la vida del que hablaba Tagore. Y el Instituto de la Salud de la universidad de Harvard les da la razón. Porque un estudio que han realizado con mujeres demuestra que aquellas que mantienen un vínculo directo con la naturaleza viven más y con mejor calidad de vida. No es el único, cientos de informes avalan la misma conclusión.

Hablando de producir los propios alimentos y de socialización, sería de justicia, y de sentido común, que la Diputación que surja del 28M cree una Oficina del Agua, en la que, además de llevarse un control exhaustivo del gasto de agua de toda la provincia, se persiga el fraude. Hay pueblos pequeños, en los que el ayuntamiento ya no sabe en qué idioma explicarles a algunos listillos que es obligatorio que cada conexión particular a la red pública de abastecimiento tenga su propio contador de agua en estado operativo.

La Oficina del Agua es necesaria, porque Aquona se limita a leer los contadores de los que tiene constancia, no a inspeccionar a los insolidarios de tanto grifo ilegal. Y el alcalde, por no reyertarse con los pocos que resistimos en los pueblos, no puede hacer más. Antes, suponía una flagrante vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos decentes y honrados que pagan por el agua que gastan, a los que se viene discriminando en favor de los tramposos. Ahora además, con esta tremenda sequía, aparte de una ilegalidad, es un despilfarro inadmisible al que hay que plantar cara y poner fin.