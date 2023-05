Soy consciente de que la perfección absoluta es una cualidad que solo pertenece a Dios, ya que es por naturaleza perfecto. La perfección es un don que los seres humanos reciben a través del sacrificio de Jesucristo. Esa perfección se materializa en el trabajo y en la obra de las hijas de Jerónimo Usera, fundador de la Congregación de las Hermanas del Amor de Dios. Y más concretamente las que habitan en la calle de los Francos, 16, en ese hogar inmenso destinado al servicio de las personas de la tercera edad, a la atención de sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y religiosas, potenciando su participación e integración social.

Por nada del mundo hay que permitir que se invisibilice a sus habitantes. Entendiendo por tales también a las hermanas que atienden la residencia que es modelo de perfección dentro y fuera de Zamora. No me extraña que tenga una lista de espera mayor que la de traumatología o pruebas especiales del Complejo Asistencial. Hace unos días recalé en ese lugar que siempre me ha llamado la atención para visitar a sor Jesusa, la madre superiora, a sor Teresa y a Joanna que llegó un día de Africa y se quedó para siempre en ese lugar que es el que todos soñamos para cuando llegue ese momento en el que nuestras capacidades se vean mermadas por la edad o la enfermedad.

Sor Jesusa me habló de una necesidad imperiosa: las vocaciones. No hay relevo generacional para seguir realizando esa labor extraordinaria que realizan las monjas en el centro. Cada vez son menos. Y no es lo mismo un centro de monjas que otro de los muchos donde la sensibilidad de dirección y trabajadores hacia las personas mayores brilla por su ausencia. No quiero pensar que este centro en concreto pueda ir a parar a otras manos que no sean las de estas hermanas que lo han convertido en un centro de referencia. Porque, sólo ellas son capaces de humanizar la vida en todas las edades y dimensiones, siguiendo al Padre Usera que vivió intensamente la belleza de hacer el bien.

Por las noches, cuando hablo con Dios para que allá arriba cuide de mis buenos padres, le increpo pidiéndole vocaciones para todas las congregaciones, para los sacerdotes, para que no se cierre un solo convento más en Zamora que ha ido perdiendo poco a poco la esencia de su paisanaje. Sé que me escucha, pero es posible que nos esté poniendo a todos a prueba.

Tantos premios como se dan en Zamora, cuántos de ellos inflados de méritos inexistentes, y nunca se ha tenido en cuenta a este centro y a sus regidoras que son modelo de perfección.