Más de medio siglo del colegio de Villalpando

“Si no hablamos de una cosa, nunca habrá ocurrido. Hacerlo es lo que la convierte en real”

Oscar Wilde.- El retrato de Dorian Gray

Tras las pasadas vacaciones Isabel Alberto volvió a la rutina de sus clases. Ha de pensar dónde le toca cada día pues a veces ha tenido que volver sobre sus pasos por haberse equivocado. Dos mañanas por semana enfila la carretera de Pozoantiguo hasta Villafáfila o Revellinos. Las otras tres, esta maestra toresana toma la de Medina de Rioseco. Al llegar a Villardefrades gira hacia el noroeste por la autovía para llegar hasta Villalpando.

Allí, a cincuenta kilómetros de su casa, la esperan los poco más de cien estudiantes del colegio La Inmaculada, repartidos en nueve aulas de otros tantos cursos. Van a pie los de la misma villa o en autobús desde los pueblos cercanos. Una cuarta parte de ellos han llegado desde otros países. Los hay de Bulgaria, de Marruecos, de procedencia iberoamericana y hasta una niña - listísima dice Isabel – desplazada de Ucrania. En algunos casos el idioma es una barrera difícil de salvar, pero la música, que es la disciplina que ella imparte, es un lenguaje universal.

Si otros no lo remedian la historia de La Inmaculada se perderá como los recuerdos del replicante interpretado por Rutger Hauer, a modo de lágrimas en la lluvia, aunque en esta tierra apenas queda quien llore y ni siquiera llueve

Nada se parece este alumnado a aquél con el que se abrió el centro en enero del año 71. Unos ochocientos zagales ocupaban los dos flamantes edificios dedicados a las aulas en los ocho cursos de la recién estrenada EGB, pioneros en la aplicación de la magnífica Ley General de Educación que nos dejó en herencia el ministro Villar-Palasí, a quien nunca se lo agradeceremos bastante. Hoy apenas hay un estudiante por cada siete de aquel entonces. Y si tomamos como referencia al cercano instituto vemos que las cohortes se hacen menos numerosas por momentos, pues las de esos adolescentes doblan en número a las de los escolares de La Inmaculada.

La historia del colegio se ha ido perdiendo a medida que se jubilaban los primeros maestros y de ella apenas queda, en el edificio que alberga al equipo directivo, un cuadro conmemorativo de los veinticinco años de su inauguración. El profesorado de hoy ya no habita en las casas que se facilitaban en origen para ellos y sus familias. Todos arriban por la mañana y se van a mediodía. Y la mayoría de las niñas y niños que un día alborotaban sus patios tampoco viven ya en la comarca. No es de extrañar, pues, que las bodas de oro del centro pasaran sin que nadie reparara en tal efeméride. Bien es cierto que la pandemia no ha ayudado, pero el cincuentenario habría sido una ocasión única – quizá no habrá otra igual – para rendir homenaje a quienes educaron a tantos terracampinos: don Felipe Vega; doña Isabel Conejo; doña Amalia, quien se ocupaba del comedor; el señor Tino, que era el conserje…

En noviembre pasado los compañeros del marido de Isabel sí que se juntaron en Valladolid para conmemorar el cuadragésimo aniversario de su marcha tras cursar COU en el Colegio de Lourdes. En él, interno, Pepe adquirió conocimientos, forjó el carácter e hizo amistades imperecederas. Para esa reunión se encomendó a dos de sus compañeros que glosaran los recuerdos de aquellos años irrepetibles. Quizá fue casual pero ambos habían sido previamente alumnos del colegio de Villalpando. Si otros no lo remedian será como si la historia de La Inmaculada nunca hubiera ocurrido, al decir de Oscar Wilde. Se perderá como los recuerdos del replicante interpretado por Rutger Hauer, a modo de lágrimas en la lluvia, aunque ésta no sea una buena metáfora puesto que en esta tierra apenas queda quien llore y ni siquiera llueve.

(*) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos