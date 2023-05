"El legado de España en América es colosal, una simbiosis trascendental de la que emergen una historia, una raza, unas tradiciones y una filosofía vital híbridas que conforman una de las grandes culturas del mundo occidental: la civilización hispánica. Grandes historiadores de todos los tiempos están de acuerdo en el trascendental papel que jugó España en el Nuevo Mundo.

No es difícil entender que si no hubieran sido los españoles los primeros en llegar, es muy posible que los indígenas hubieran sido diezmados y, posiblemente, a día de hoy vivirían en una reserva, sin mestizaje y en un régimen de separación racial como ocurrió en África, India o China. Es decir, los continentes y países donde se establecieron, sin buscar otros, por ejemplo los británicos. A tenor de la verdad, no se entienden los constantes ataques a España de López Obrador, presidente de Méjico, que sólo comparten los ignorantes y los que buscan el conflicto donde no lo hay. El aporte cultural de los españoles al Nuevo Continente es indiscutible.

El último en sumarse al mantra es Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien no se ha cortado un pelo a la hora de cargar duramente contra España extendiendo la falsa leyenda negra sobre un supuesto holocausto español en tierras americanas

No sé usted, pero yo estoy hasta las narices y un poco más arriba de que ciertos dirigentes latinos hablen de "El yugo español". El último en sumarse al mantra es Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien ha llegado a España en visita oficial. Este señor no se ha cortado un pelo a la hora de cargar duramente contra España por su pasado colonizador, extendiendo el relato y la falsa leyenda negra sobre un supuesto holocausto español en tierras americanas. Joroba un montón que este individuo, por muy presidente que sea, haya sido recibido con honores, por el Jefe del Estado, Su Majestad el Rey don Felipe, y que el presidente del Gobierno le haga un hueco en la tribuna de oradores del Congreso.

El mandatario colombiano quiere no solo robustecer las relaciones bilaterales, sacará tajada de la visita, también pretende tratar el proceso impulsado por el país hispanoamericano para conseguir lo que denomina la paz total. Si Sánchez fuera de otro jaez y al rey le dieran la libertad de hablar que le niegan, habría que decirle a Petro, que anda por la vida un poco errado, que con quien tiene que conseguir la paz total es con las FARC y todos los grupos guerrilleros que todavía pululan por territorio colombiano. Porque ellos y sólo ellos impiden la paz total en el país.

El yugo español no fue tal, a las misiones españolas le remito. No se entiende bien el empeño de los Obrador y Petro de turno por revolver en el pasado que pueden contar porque los españoles llegaron primero, de otra forma América Latina no sería como la conocemos.