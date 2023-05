Las luces y las sombras en Mezquita Gullón

José María Mezquita Gullón presenta setenta cuadros por partida doble, cuarenta y cinco en el Museo Etnográfico y veinticinco en el Museo Provincial.

Al bajar la escalera que conduce a la sala de exposiciones en el Etnográfico, los cuarenta y cinco que muestra me asombran, y una voz poética misteriosa, lejana, como venida del más allá, me advierte, me avisa, me dice que allí hay algo…

Y es que Mezquita, como Claudio, también ve venir la claridad del cielo a iluminar la redondez de la Tierra. Con tan rútilo claror percibe la esencia de los entes y el corazón del hombre entenebrecido por sombras invisibles. En medio de la sala me sobrecoge y sobresalta el claroscuro que la envuelve.

Veo cuadro por cuadro atento, detenidamente, y en cada uno voy experimentando esa alteración afectiva intensa consecuente a esa representación rigurosa, fiel a la realidad, que Mezquita interpreta con rigor, regla milimetrada, escuadra y cartabón, plomada, calculadora y tubo metálico, encaramado -cuando la ocasión lo requiere- en una banqueta de enea para salvar la corriente del arroyo, con tesón, paciencia y pasión, sobre todo pasión por la pintura.

Cuando termino, sin salir de mi ensimismamiento y emoción, concluyo que Mezquita es un pintor naturalista y realista que pretende –y creo que lo consigue- representar la naturaleza y la realidad tal cual, con toda fidelidad y verdad, sin aditamentos, según la ve, con sobriedad y orden, que no quiere decir que todos la veamos igual porque una realidad en la que todas las pupilas coincidan es una utopía, cada cual la ve a su modo.

No está en su ánimo llamar la atención, por eso pinta sin efectismos, sin agrupar las representaciones excesivamente, con sensación de amontonamiento, en una gran escenografía, espectacular, impresionante, exagerada. Huye de la ornamentación, el amaneramiento estético, la pomposidad, la exuberancia. Pinta con serenidad.

Tampoco le va el dramatismo, pues no pretende transferir emociones, sentimientos y pasiones dolorosas ni conmover y alterar el temple transmitiendo afectos impetuosos y que se deje llevar irreflexivamente por los impulsos. No le van las emociones incontrolables, sino aquellas que se pueden controlar.

Se puede saber mucho y ser un zafio porque lo que alimenta no es la cantidad que se ingiere, sino la que se digiere

Su pintura, sus cuadros reflejan de una manera objetiva lo real, lo cotidiano, lo próximo, sin idealizar la realidad sensible por medio de la inteligencia o la fantasía, ni dejándose llevar por lo subjetivo en la creencia de que todo conocimiento y cualquier verdad depende de cada individuo.

Pero, quizá, la cualidad más propia de la pintura de Mezquita sea, a mi modo de ver, un tenebrismo que no procede de la iluminación de un solo foco –como la inventó Caravaggio- que proyecta la luz en la sección del lienzo que intenta resaltar, en tanto que el resto continúa en penumbra, con lo cual la composición permanece sin mutación en un segundo plano. Hay un afán por desentrañar los cambios que provoca la luz natural en los cuerpos, los claroscuros, los contrastes de luces y sombras. Le basta la luz del día y las sombras para plasmar lo que percibe con nitidez, limpieza y equilibrio de la composición.

Asistimos a una revalorización de la vida corriente, aquella vida rural e industrial sencilla, monótona, edificante, que se nos fue por mor del progreso y dejó su impronta en aperos, enseres, tenadas, paneras, cuadras, cocinas de lumbre baja con amplias chimeneas y escañil, desvanes atiborrados con trastes, amplios portalones, la fragua con fuelle y regazal, que Mezquita retrotrae y vivifica conjugando la albura de la luz del día con las tinieblas de las sombras porque en esa vida también está el misterio.

Llegado aquí, me asalta un pesar. Y es que, recordando por muy querido al amigo Waldo Santos, no sé una bendita palabra de pintura, ni de escultura, y, por supuesto, de arte en general, por lo cual lo mejor que puedo hacer es dejar en el olvido lo que, con osadía de ignorante, he escrito. Pero, al tiempo, me viene a la mollera que hay dos clases de sabiduría: una es la que se aprende en los libros y las universidades, que consiste en saber de las cosas, y se puede saber mucho y ser un zafio porque lo que alimenta no es la cantidad que se ingiere, sino la que se digiere; y otra, es la del sentir de las cosas, que enseña la vida y aprende el corazón, si corazón se tiene para sentir el dolor.

Son las impresiones que insuflaron las luces, las sombras, las penumbras, los claroscuros, la fraternal vida de nuestros antepasados -que no volverá-, el cálculo y medida de la obra de Mezquita en mi corazón maltrecho y cansado de latir. Al dictado.