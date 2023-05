Contra el séptimo mandamiento

Desgraciadamente, tanto el quinto como el séptimo Mandamiento de la Ley de Dios, aquellos que aconsejan: "No matarás" y "no robarás" o, dicho más finamente: "no codiciarás los bienes ajenos", se conculcan a diario. Ninguna ciudad española es ya segura. Si acaso la Zamora de Ángel Blanco que, en materia de seguridad permanece bien protegida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En otras ciudades españolas, sobre todo las grandes, se práctica con una frecuencia que ya resulta preocupante eso de apretar el gatillo o empuñar la navaja para acabar con la vida del prójimo. Eso en cuanto al quinto mandamiento se refiere.

Conculcar el séptimo está a la orden del día. Los bienes ajenos, sobre todo si son de tiendas y supermercados, son los más codiciados y no sólo por los habituales al hurto. De acuerdo con los datos aportados por el Balance de la Criminalidad del Ministerio de Interior del año 2022, durante el primer trimestre del año se produjeron 306.269 hurtos, lo que supone un incremento del 44,6% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 211.787. Esto supone un notable aumento que sitúa al hurto como el delito más recurrente en el territorio nacional. España no es la excepcionalidad. Este incremento también se ha producido entre los países de nuestro entorno hasta el punto de que las cifras de los hurtos menores se han multiplicado de una forma radical en toda Europa. Los expertos culpan a la inflación que venimos sufriendo de un tiempo a esta parte. Pocas veces se hurta por necesidad. Pocas veces se hurta para comer. Se hurta para revender productos de alto valor a un precio inferior al del mercado. Debemos ser cuidadosos y no adquirir estos productos cuando nos los ofrezcan. De alguna manera nos convertiríamos en cómplices. Pocas veces se hurta por necesidad. Pocas veces se hurta para comer. Se hurta para revender productos de alto valor a un precio inferior al del mercado Alcohol, máquinas de afeitar, perfumes, pequeños electrodomésticos, todo aquello no perecedero que puede revenderse con facilidad, es objeto de hurto en los países de nuestro entorno. En materia tal, los españoles también somos diferentes. Los españoles, de buen paladar, preferimos los productos gourmet. Dentro de esta categoría incluimos los ibéricos, los vinos con denominación de origen, el aceite de oliva y demás productos selectos. Con decirle que en Castilla y León el producto estrella es la caña de lomo. Nada de salami o mortadela, directamente ibéricos. Las tiendas patrias pierden 1.800 millones al año por hurtos. Una barbaridad de dinero. Y ojo al dato, porque hurtan por igual en el súper, jóvenes, adultos y mayores sin diferencia de sexo, ni siquiera de condición económica. Los hurtos se cometen a partes iguales entre clientes habituales y ladrones profesionales, aunque la motivación es diferente.