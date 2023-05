Con las elecciones a la vista

Aunque el 28 del presente mes habrá elecciones autonómicas y municipales en la mayoría de las comunidades y ayuntamientos del territorio nacional, aquí, en Castilla y León, dado que hace apenas un año -13 de febrero de 2022- se celebraron de manera anticipada las primeras, esta vez serán solo las municipales las que ocupen nuestra atención; razón por la que hoy, servidor, solo va a hablar de alcaldes y de lo que piensa acerca de la no limitación de mandatos en los cargos que corresponde cubrir cada cuatro años en los ayuntamientos.

Empezaré por decir que, aunque soy de los que entienden que en todas las administraciones , y, en consecuencia, en las corporaciones municipales lo razonable sería que los mandatos de los alcaldes no se pudiesen prolongar más allá de dos o tres periodos consecutivos, para evitar que los "más apegados al sillón" puedan llegar a pensar que les pertenece (algún que otro caso se ha dado), no dejo de reconocer que, como siempre ha habido muy honrosas figuras que han dignificado las alcaldías, al respecto considero que las leyes por las que se rigen las elecciones municipales deben permanecer como están, para que allí donde haya alcaldes que se hayan hecho acreedores de la confianza y del respeto de los vecinos, puedan seguirse dedicando a la noble tarea de dirigir el gobierno y la administración municipal, que no es poco. La pena es que, al dejar las puertas abiertas para que los buenos alcaldes puedan seguir, se deja también abierto el paso para que los "amantes del sillón" sigan intentando "llevárselo para su casa" ¡Qué le vamos a hacer!

Durante mi actividad profesional tuve la fortuna de conocer a muchos y muy buenos alcaldes, o sea, de esos que, como he quedado dicho, "han dignificado las alcaldías"; por eso, y sin que nadie se me ofenda, desearía destacar a uno que hace escasas fechas, después de haber ejercido de alcalde de su pueblo, Carbellino de Sayago, durante 36 años, a punto de cumplir los 89 anunció su retirada. Me estoy refiriendo a mi buen amigo Benito Sánchez Piorno, un campesino sayagués que, "porque le fueron a buscar" -según él mismo dijo- empezó presentándose en 1979 como candidato a la alcaldía de Carbellino por la UCD, formación con la que repitió cuatro años más tarde, para volver a ganar por una amplia mayoría. Al disolverse la UCD - "como el pueblo no me dejaba marchar"- en las terceras elecciones municipales se presentó por el PSOE, y a partir de entonces siguió encadenando mayorías absolutas presentándose por el PP, hasta nuestros días, con la única excepción del periodo de 1995 a 2003, en que tomó las riendas de la corporación municipal un más que conocido suyo, porque Benito tenía que descansar. Sánchez Piorno, que siempre se distinguió, además de por su humildad y sencillez, por su inteligencia, presidió en sus inicios la Mancomunidad Sayagua, desde la que promovió el plan de abastecimiento de una comarca que desde hace años es toda una referencia en lo que a servicios mancomunados se refiere.

El señor Benito -de tal guisa me fue presentado por quien ejercía las funciones de secretario de su Ayuntamiento, cuando le conocí- según he leído, al anunciar que no seguiría tuvo palabras de agradecimiento para todos los que bajo su mandato llevaron la Secretaría del Ayuntamiento de Carbellino: "En general, todos fueron maravillosos y trabajaron mucho y bien, aunque cobraban poco"; y, “porque es de ley”, debo recoger las que de una manera muy especial dedicó a quien fuera secretario de dicho ayuntamiento, entre otros, y hoy es el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, del que resaltó: "Aunque sea de otro partido, no me importa decir que fue un fenómeno". ¡Olé tu franqueza, Benito!

Hecho el inciso que por amistad, por admiración y porque se lo merece, he considerado oportuno hacer acerca de un alcalde al que los vecinos siempre votaron por ser quien era y no por lo que representaba (Benito siempre dijo: "La política son las personas, no los partidos"), seguiré diciendo que, igual que hay gobernantes que por lo bien que lo han hecho han sabido ganarse el derecho a seguir, también los hay que por lo que hicieron mal, o dejaron de hacer, no deberían repetir. En cualquier caso, como según dicen los que lo han experimentado: "Desgasta más la oposición que el poder", a nadie habrá de extrañar que sean muchos los actuales alcaldes que en las próximas elecciones repitan como candidatos, independientemente del tiempo que lleven en el cargo, pues a no pocos les va la marcha, el dinerillo, o puede que, como tiempo atrás dijera el ya desaparecido Joe Rígoli, cada vez que aparecía en el famoso programa de TVE "Un, Dos, Tres", simplemente, por las ganas de seguir. Quienes peinen canas seguro que recordarán al simpático Rígoli diciendo: "Yo sigo"…

La mayor parte de las leyes que regulan el funcionamiento de las instituciones básicas del Estado, de las comunidades autónomas, de las corporaciones provinciales, locales, etc., en lo que a la limitación de mandatos de los cargos electos se refiere, no ponen tope alguno a la permanencia en los mismos porque, como no se puede legislar para cada caso, se ha optado por dejar la puerta abierta para que tanto los que se lo han ganado, como los que no, se puedan presentar a las elecciones de manera indefinida, dejando a los electores la misión de poner a cada uno en su sitio a la hora de votar.

A un servidor le bastaría con que hubiera forma de echar, y mejor si pudiera ser sin esperar a elecciones, a quienes, sea cual fuere la administración que gobiernen, lo estén haciendo mal, bien porque sea demostrable que están incumpliendo su programa electoral, o sus pomposas promesas, o bien porque hayan abusado del poder (maneras hay mil), o porque hayan faltado a la verdad. Es una pena que no haya legislación que pueda aplicarse para echar de la política a los mentirosos, los demagogos, los sinvergüenzas y los desaprensivos, cuando se les ha cogido en uno, o en varios renuncios. Las mociones de censura, casi siempre, suelen "acabar como el rosario de la aurora" porque la compra de votos y voluntades es una moneda de cambio demasiado habitual; por ello, a uno no le convencen. No digo que sea fácil gobernar para todos, por supuesto que no, pero lo que no es de recibo es que ni se intente. En fin, cosas de la política.

Por todo lo referido, como ya estamos a las puertas de unas nuevas elecciones municipales, sería bueno que todos los que vayamos a votar hagamos un esfuerzo por saber algo de los candidatos. A los nuevos, por mucho que nos esforcemos, difícilmente los podremos conocer porque en campaña sigue valiendo casi todo. Pero a quienes ya han ejercido de alcaldes, aunque solo sea evaluando el grado de cumplimiento de los programas con que concurrieron a las anteriores elecciones y de las promesas que hicieron en su día, alguna conclusión podremos sacar para saber si debemos, o no, volverles a votar.

Ejercer el derecho al voto está muy bien, pero mejor si se ejerce sabiendo a quien se vota y por qué.

¡Suerte, vista y al toro!

Y muchas gracias Benito, por tu ejemplo.