En España se tradujo así, El Rifle y la Biblia, la genial película de John Wayne y Katherine Hepburn. En ella, el Duque interpreta a un sheriff entrado en años y amigo del whiskey, y ella a una misionera sabihonda y de inquebrantables principios morales.

No es la mejor película del mundo, pero los diálogos son desternillantes y las interpretaciones de ambos, memorables. Como siempre.

Hablando de bromas. Algunos humoristas andan estos días preguntándose por qué no hay elecciones una vez al año. Dado que es el único modo de que nuestros políticos se den prisa por inaugurar rotondas, desfacer entuertos, arreglar baches, y hasta de prometernos la luna si la luna les pidiéramos. El resto del tiempo, ni se acuerdan de que existimos.

Sencillo, no hay elecciones cada año, porque nuestros políticos son unos malajes y unos rancios y nos moriríamos todos de pena. Y es que desde que se retiró Alfonso Guerra, la política matria carece de sentido del humor. Así y con todo, ellos siguen esforzándose por resultar graciosos.

Ahí está Doñana. Aunque el PSOE se vista de verde, PSOE se queda. Ya no se acuerdan de cuándo gobernaron Andalucía durante 40 años, y no hicieron nada por detener el ecocidio que ahora tanto se afanan en denunciar. La muerte anunciada de Doñana no ha sucedido de un día para otro. Tampoco esta sequía severa, pese a que algunos se han dado cuenta justo ahora.

No importa, nada importa, porque las campañas electorales son como las bodas. En ellas está permitido perder la vergüenza, los papeles y hasta el buen nombre. Se pueden cruzar todas las líneas rojas del amor propio y la decencia, que da igual. Como en Las Vegas, lo que sucede en la campaña electoral se queda en la campaña electoral.

El PP se ha sumado al circo, qué arte tienen, y no se les ha ocurrido un chiste mejor que invitar a los ominosos evangélicos al baile. Dice la prensa que es para captar el voto latino. Qué va. En España, la población musulmana es el mayor grupo inmigrante, y no han tenido aún la idea de subir al estrado al sustituto del Mulá Omar. Si no a unos vomitivos telepredicadores televisivos, de esos que repiten por partes iguales bendiciones y un número de cuenta en el que hacer donativos para ganarse el cielo.

El fin no puede justificar los medios, no todo vale con tal de arañar votos.

Si indecente es la hipocresía del PSOE con respecto a Doñana, el acercamiento del PP a los ominosos evangélicos raya lo aborrecible. A la antigua democracia cristiana se le puede perdonar que renunciara a sus principios para abrazar el liberalismo. De hecho, al PSOE tampoco le dolieron prendas al deshacerse de sus ideales progresistas en favor del mismo sistema económico. ¿Pero echarse en brazos de los ominosos evangélicos? Eso no tiene perdón de Dios.

Ya nadie se acuerda de BlackWater, aquella compañía militar privada que irrumpió en los medios de comunicación de todo el mundo con la invasión de Irak. Tras sus matanzas de civiles, y los juicios de los que resultaron culpables pero indultados por orden de Trump, se cambiaron de nombre y ahora forman parte del mayor ejército de mercenarios del mundo, Constellis Holdings Inc.

Los rusos de Wagner Group nos suenan más, porque están combatiendo en la guerra de Ucrania. Llevan años salvaguardando los intereses saqueadores de las corporaciones rusas a lo largo y ancho del continente africano. Americanos, rusos o españoles, los mercenarios no tienen bandera, su patria es su nómina.

El auge de las compañías militares privadas tiene su origen en los ominosos evangélicos norteamericanos y su presencia en los gobiernos de Bush hijo, sí, de credo evangélico. De ahí se propagaron como una plaga bíblica, infectando Suramérica y el resto del mundo.

A broma sonó aquella nueva era para Brasil, en la que los meninos vestirían de azul y las meninas de rosa, y que anunciara la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos de Jair Bolsonaro. A broma no sonó lo que aconteció luego. Influencia brutal de los ominosos evangélicos en el Gobierno, despiadada deforestación del Amazonas para sembrarlo de soja con la que alimentar al ganado, no a la población, y asesinatos selectivos de líderes indígenas, misioneros católicos, y defensores de la naturaleza a manos de ejércitos privados de mercenarios.

En junio de 2022, antes de las últimas elecciones presidenciales brasileñas, Dom Phillips, periodista de The Guardian que investigaba para un libro, fue asesinado en la Amazonía junto al experto indigenista que le acompañaba, Bruno Araújo Pereira. Uno más entre tantos.

Por todo lo anterior, ver al PP invitando a los ominosos evangélicos a sumarse a la nueva campaña electoral tiene la misma gracia que la doñanada del PSOE o su divertido espectáculo a lo Robin Hood. Robar terreno a los militares para regalárselo a los pobres en forma de Las Veinte Mil Viviendas, un barrio nuevo para ese pobretariado que trabaja como una bestia parda, pero que come gracias a Cáritas.

Así y con todo, no son clase obrera, porque se consideran a sí mismos como pequeños burgueses…

En Sevilla, a finales de los años sesenta se expulsó de Triana a todos los gitanos que allí vivían, porque no encajaban estéticamente en un barrio con tanto pedigrí. Para ellos se creó especialmente Las Tres Mil Viviendas, esa reserva natural del flamenco y el Doble Cero marroquí, donde la buena gente de Correos y de la recogida de basuras sólo entra con protección policial.

Qué poco cambia el mundo. Cincuenta años más tarde, los expulsados del paraíso madrileño de Ayuso, podrán seguir eligiendo entre comunismo y Mahou, porque por fin tendrán su propio barracón en un antiguo campo de entrenamiento militar. Con cantina incluida.

Esperemos que sin el famoso sargento Hartman de La Chaqueta Metálica llamándoles tarados a gritos, y amargándoles la existencia.