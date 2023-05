Llegan elecciones

Pasado el pistoletazo de salida, ya tenemos nuevas elecciones en fechas próximas. Que no falte el circo en el cual ya están los designados para el espectáculo, a la vez que afectados prestos a estrechar manos, besar niños, acudir a mercados , aclarar sus gargantas para sus mítines llenos de promesas. Listas las inauguraciones y reinauguraciones de todo tipo en nuestras ciudades (curiosamente las obras terminan a tiempo), e incluso se han inaugurado futuros elementos sin terminarlos y claro fotos muchas fotos y abrazos a quienes no se conoce de nada, personas desconocidas a las que no saludarían en una situación ajena al tema.

Los políticos son como chiquillos llenos de ilusiones, con afanes de poltronas, esperanzados de alcanzar el poder- o retenerlo- que la política les confiere, dispuestos a servir al ciudadano, lástima que tras los resultados finales el globo se desinfla , unos no alcanzan sus pretensiones, otros olvidando sus promesas o se las hacen olvidar los que les dirigen y solo queda lo del servicio prometido salvo que se vuelven las tornas siendo los ciudadanos quienes sirven a los políticos, manteniéndolos social y económicamente. Es triste, lamentable pero real, es su democracia aunque no la nuestra y el ejemplo lo tenemos en el actual gobierno, sin desmerecer a quienes de igual forma han pasado por las poltronas políticas con iguales resultados, sean ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas etc. Y por supuesto gobiernos. Nada cambia, todo sigue. Felices fiestas electorales. Angel Santamaría Castro