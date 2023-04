La importancia de llamarse Cipriano

Tomo prestado el título de una de las obras más conocidas y famosas de Óscar Wilde (”La importancia de llamarse Ernesto”), aunque el argumento y el desarrollo de esta pieza teatral no tengan nada que ver con lo sucedido el jueves en Ifeza ni con su gestación ni con el ambiente que rodeó el acto y le sirvió de motor. Muchísimas veces nos hemos quejado, y con razón, de que esta tierra no valora a los suyos; en ocasiones, hasta los desprecia, especialmente si son de orígenes humildes (de pueblo, vamos) y carecen de esos apellidos de prosapia y abolengo. Es algo difícil de entender en mentes abiertas, pero hay mentes que no se van a abrir nunca ni aunque se lo recomienden en el confesionario o en una procesión de Semana Santa.

Instalada esta sociedad nuestra en un desdén crónico, el homenaje multitudinario a Cipriano García Rodríguez es un punto de inflexión, un hito, uno de esos acontecimientos que quedarán marcados en la historia de Zamora por muchas y poderosas razones. La primera, y esencial, es que el homenajeado, hoy en la cúpula de la Caja Rural, entró a trabajar ¡¡¡como botones!!! en enero de 1973 con apenas 16 años. Esas cosas ya no pasan. Ahora hasta a los botones se les piden tres o cuatro masters, recomendaciones de influencers y tesis doctorales avaladas por universidades de Arabia Saudí y Abu Dabi. Que sepan o no detrás de lo que andan ya es otro cantar. De entonces a acá han pasado 50 años y aquel botones con ganas de trabajar, con honradez, con inteligencia se ha convertido en la cabeza visible y el alma mater de una de las entidades más prestigiosas de Zamora. Por eso, la trayectoria de Cipriano no es solo la de una persona que creyó en lo que hacía, que se volcó en ello, sino un ejemplo, un espejo donde mirarse, la mejor demostración de que hay valores, actitudes y aptitudes que están muy por encima de la acumulación de títulos y diplomas y, por supuesto, de apellidos y árboles genealógicos.

A partir de ahora esta tierra entenderá que quien trabaje y se esfuerce por ella merece que se le admire y recuerde…¡¡¡en vida!!!

No soy muy de lanzar loas y ditirambos públicamente sobre nadie. Soy más de críticas o de poner en solfa las cosas, pero hay momentos y casos en los que conviene romper esta norma auto impuesta y dejar que aflore la otra vertiente del periodista. Y esta es una de esas situaciones. Y lo es porque, como antes decía, no es un homenaje cualquiera, no es un reconocimiento más, sino un cambio en la forma de actuar de una sociedad que, como la zamorana, no es muy dada a ovacionar públicamente a los suyos; más bien al contrario. Podríamos asegurar que Cipriano García ha marcado un camino. Y se lo ha marcado a Zamora. A partir de ahora esta tierra entenderá que quien trabaje y se esfuerce por ella merece que se le admire y recuerde…¡¡¡en vida!!!. Los homenajes póstumos están bien, pero lo importante es el reconocimiento cuando puedes disfrutarlo y, sobre todo, cuando te lleva a pensar “algo habré hecho bien si toda esta gente está conmigo; no me he equivocado del todo”. Esa, a mi juicio, es otra de las grandes lecciones del acto de Ifeza y explica también por qué Zamora se ha volcado con el director de su Caja Rural.

He leído con atención el discurso de Cipriano. Es el de la persona humilde que sigue siendo; el del amigo de sus amigos; el de poner en primer plano a quienes le ayudaron y a quienes forman su equipo. Son las palabras de quien siempre tiene a Zamora en el centro de su atención, preocupación y trabajo. Leí en Internet un mensaje corto pero rotundo que decía: "Necesitamos muchos ciprianos". Lo suscribo plenamente. Y lo ratifico cada vez que me llegan datos de los balances de la Caja Rural, de su expansión, de su estabilidad, de su solidez. No es fácil lograrlo y menos en una provincia como esta, tan dada al pesimismo y al victimismo. Esos éxitos son colectivos, pero siempre tiene que haber una cabeza rectora, alguien que marque las pautas, que dirija. Y ese, sin duda, ha sido Cipriano García Rodríguez. Ahora ya nadie pone a un hijo Cipriano, ni Basilio, ni Celestino, por no irnos a nombre más raros de los que yo tengo recogidos unos 1.700. Ahora nos hemos quedado en David, Alberto, Álvaro. Y ya no te digo nada de los que se fueron al País Vasco que ya son todo Yeray, Garakoitz, Unai, Kepa…

De modo que, también por ese lado, tiene mérito lo de Cipriano. Que llegue donde ha llegado y que se lo reconozcan como se lo han reconocido llamándote Cipriano y apellidándote García y Rodríguez es para hacerle un monumento en homenaje a muchas virtudes y a una forma de afrontar la vida y la existencia. La de quien sale de la nada y alcanza la cima. La humildad al poder.